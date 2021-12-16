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【幟哥股】拆解龍皇集團股價　散戶如何被坑

21:32 2021/12/16

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【幟哥股】拆解龍皇集團股價　散戶如何被坑

名廚「幟哥」黃永幟的龍皇集團  （08493） 今年股價走勢奇突，大抵可分為3階段，第一是大戶部署買貨期，第二是股價炒升期，第三是派貨期。綜合市場資料估算，第一階段約在4月20日成交量突然暴增至1.9億股開始，到4月26日，股價當時約處1元水平。

第二階段的炒升期，股價由1元，炒到5月底的1.88元，吸引散戶留意。大戶甚至把籠底的股票搬至場內，5月14日，場內的股票約51%，5月17日，已加至7成，5月20日，近97%的股票已搬至場內。

第三階段是大戶派貨期，由於大戶已搬股票到場內，約6月初，這時普遍散戶才以逾1.88元的價位入場，股價最高搶至2.6元。這時股價仍未大跌，但大戶手中已密密出貨。

散戶僅入場幾日 已走唔甩

6月10日，股價由2.2元水平跳水，急瀉至最低0.38元，最多跌83%，當日成交額達5214.7萬元，散戶入場僅幾日，即被劏。

根據中央結算系統持股紀錄（CCASS），在炒升期間，多散戶行買入，普遍投資者是在炒升後，即6月初才高位入局，中銀香港持倉增8%，滙豐證券增7%，渣打證券及富途各增持3.5%，4行的佔比共22%。另外持倉增持的，亦有耀才、輝立、新鴻基投資、花旗、工銀及東亞等，反映牽涉的投資者眾多。

大戶甩賣 散戶已成「大股東」

不幸的是，散戶已變成現時的「大股東」，滙豐證券、中銀香港、富途及渣打證券、耀才及恒生證券等散戶行，合共持股達5成，散戶損失有待估算。

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港股 黃永幟 龍皇集團（08493）

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