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【儲局議息】聯儲局加快收水　料明後年各加息3次

股樓投資 22:33 2021/12/16

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聯儲局公布今年最後一次議息結果，其中市場關注的收水，較預期早結束，亦將每個月的縮減買債規模由原本150億美元，增倍至300億美元。

至於加息方面，今次雖然不加息，但點陣圖顯示，明後兩年料各加息三次，2024年再加息兩次。到2024年末聯邦基金利率將達到2.1%。新點陣圖相比9月時有了明顯轉變，之前官員們對2022年是否應該加息，正反兩派觀點勢均力敵，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）強調，在總統拜登（Joe Biden）提名自己連任前十天，已決定加快減少買債，強調兩件事沒有關聯。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

聯儲局議息結果公布後，美國聯邦基金利率期貨顯示，投資者預計聯儲局明年加息共0.75厘，明年4月加息的機會率為90%，明年3月加息的機會率為50%。

聯邦公開市場委員會（FOMC）結束一連兩日政策會議，於本港時間周四（15日）凌晨3時發表聲明稱，維持聯邦基金指標利率在零至0.25%區間不變，符合市場預期。

【延伸閱讀】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選　【下一頁

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同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

經濟 拜登 加息 美國聯儲局 美國 鮑威爾 議息

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