  • 23°C
香港時間 : 20211216日 (四) 21:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022科技預測】德勤：醫療穿戴設備、NFT收藏品增長　明年體育NFT交易額逾150億元

科技 20:51 2021/12/16

分享：

另類虛擬資產非同質化代幣（NFT）市場興起等，將對未來一年的全球科技趨勢帶來甚麼影響？（法新社資料圖片）

2021年即將完結，環球市場再一年受新冠肺炎疫情影響，陷入芯片荒困局。另隨著全民關注醫療保健相關軟、硬件方案，以及另類虛擬資產非同質化代幣（NFT）市場興起等，將對未來一年的全球科技趨勢帶來甚麼影響？

消費者、行業和政府均對芯片需求高漲，雖然不少行業已著力研發芯片自救，半導體行業亦竭力應對。惟據德勤（Deloitte）最新發布的《2022科技﹑傳媒和電信行業預測》報告顯示，芯片短缺情況將至少持續兩年，估計累積造成逾5,000億美元（約3.9萬億港元）的經濟損失。

德勤中國華南區科技、傳媒和電信行業領導合夥人陳耀邦解釋：

芯片長期短缺，主要受數碼轉型的推動和疫情的影響，消費電子設備激增，以及工業機械產品日趨數碼化等。惟來年的芯片短缺問題將不會如2021年般嚴重，並且不會波及所有芯片。

德勤預測，到2022年底，芯片交貨週期將接近10至20周，較今年中的情況有所改善，並預料到2023年初，行業將達到基本平衡。

【芯片荒】科大成立跨國聯盟　夥美國史丹福大學研發智能芯片

【科技狂人】馬斯克：明年由人類試驗　植入旗下初創研發芯片

全民關注自我監察　健康可穿戴硬件需求持續

另受疫情帶動，全民關注醫療健康可穿戴技術，令相關範疇的硬件及軟件等需求持續。德勤中國華南區電信、傳媒和娛樂行業領導合夥人李寶芝指，現時健康可穿戴設備正隨著新興硬件﹑軟件和應用程式的發展，傳感器和人工智能技術的進步：

例如只有硬幣大小的智能貼片，已可有助癌症病人自我監察。

報告由此預測，2022年全球健康和保健可穿戴設備的出貨量（見表）將達到3.2億部，並隨著新產品陸續上市及醫療人員接受度的提升，2024年將進一步攀升至4.4億部。

心理健康App支出　増至39億元

她又指，由於疫情加劇民眾對心理健康的擔憂，加上心靈咨詢需求大，但市場供應較少，民眾會透過應用程序去自我檢測。因此心理健康應用程序（App）也在有強勁的增長趨勢，預測2022年全球心理健康應用程式支出増至5億美元（約39億港元）。
 
此外，近年虛擬貨幣大行其道，連帶利用區塊鏈及虛擬貨幣進行交易的「數碼藝術品」NFT身價亦水漲船高。報告指，在數碼藝術品方面名列前五大最具價值的銷售品，在今年8月創造超過1億美元（約8億港元）收入，進而激發大眾對體育NFT的興趣。

數碼藝術品NFT　帶動體育媒介內容

由於NFT是一種能利用區塊鏈記錄媒介內容的獨特數字標識，更可透過藉此紀錄運動員的精彩運動時刻，包括交易卡及數碼影片等。陳耀邦由此預計，體育相關的NFT交易額將在明年超過20億美元（約156億港元），為今年交易額的兩倍。並且到明年底全球將有400-500萬體育迷購買或獲贈NFT體育收藏品。

【驍龍獨立】高通驍龍年度技術高峰會開鑼　新一代旗艦手機芯片名稱終揭曉

責任編輯：張寶燕

相關文章

【蘋果Mac】macOS Monterey 12.1更新　部份M1 Mac用戶未能下載
今日
【蘋果Mac】macOS Monterey 12.1更新　部份M1 Mac用戶未能下載
【元宇宙】實現元宇宙有多難？　Intel高層：現時計算效能難以實現
今日
【元宇宙】實現元宇宙有多難？　Intel高層：現時計算效能難以實現
【Google】Google Pixel擺烏龍？　天氣晴朗突然顯示「暴雨警告」惹台、美用戶討論
今日
【Google】Google Pixel擺烏龍？　天氣晴朗突然顯示「暴雨警告」惹台、美用戶討論
【Instagram】限時動態不用被切割　IG測試延長錄製時間
今日
【Instagram】限時動態不用被切割　IG測試延長錄製時間

你可能感興趣

【蘋果Mac】macOS Monterey 12.1更新　部份M1 Mac用戶未能下載
今日 17:32
【蘋果Mac】macOS Monterey 12.1更新　部份M1 Mac用戶未能下載
【元宇宙】實現元宇宙有多難？　Intel高層：現時計算效能難以實現
今日 14:30
【元宇宙】實現元宇宙有多難？　Intel高層：現時計算效能難以實現
【Google】Google Pixel擺烏龍？　天氣晴朗突然顯示「暴雨警告」惹台、美用戶討論
今日 15:30
【Google】Google Pixel擺烏龍？　天氣晴朗突然顯示「暴雨警告」惹台、美用戶討論
數碼轉型 運動員 虛擬貨幣 人工智能 硬件 文娛藝術 NFT 區塊鏈 晶片 保健

上一篇文章

【大灣區】Microsoft香港與新世界發展簽合作備忘錄　推出大灣區加速器計劃

下一篇文章

【電池技術】星洲大學研發生物降解鋅電池 埋到泥土中可自行分解
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Apple】蘋果推Apple Watch新年挑戰活動　鼓勵用家多做運動
【Apple】蘋果推Apple Watch新年挑戰活動　鼓勵用家多做運動
【元宇宙】實現元宇宙有多難？　Intel高層：現時計算效能難以實現
【元宇宙】實現元宇宙有多難？　Intel高層：現時計算效能難以實現
【網絡安全】十年最嚴重資安事件！　 Apache Log4J現保安漏洞
【網絡安全】十年最嚴重資安事件！　 Apache Log4J現保安漏洞
【YouTube】與Disney合作告吹？　YouTube TV可能無法觀看Disney Channel
【YouTube】與Disney合作告吹？　YouTube TV可能無法觀看Disney Channel
【WhatsApp】語音愛好者福音！　WhatsApp新增語音預覽功能
【WhatsApp】語音愛好者福音！　WhatsApp新增語音預覽功能
【虛擬資產】「Marvel之父」Stan Lee Twitter帳號被用作宣傳NFT　粉絲大為不滿
【虛擬資產】「Marvel之父」Stan Lee Twitter帳號被用作宣傳NFT　粉絲大為不滿
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款