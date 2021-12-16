【2022科技預測】德勤：醫療穿戴設備、NFT收藏品增長　明年體育NFT交易額逾150億元

▲ 另類虛擬資產非同質化代幣（NFT）市場興起等，將對未來一年的全球科技趨勢帶來甚麼影響？（法新社資料圖片）

2021年即將完結，環球市場再一年受新冠肺炎疫情影響，陷入芯片荒困局。另隨著全民關注醫療保健相關軟、硬件方案，以及另類虛擬資產非同質化代幣（NFT）市場興起等，將對未來一年的全球科技趨勢帶來甚麼影響？

消費者、行業和政府均對芯片需求高漲，雖然不少行業已著力研發芯片自救，半導體行業亦竭力應對。惟據德勤（Deloitte）最新發布的《2022科技﹑傳媒和電信行業預測》報告顯示，芯片短缺情況將至少持續兩年，估計累積造成逾5,000億美元（約3.9萬億港元）的經濟損失。

德勤中國華南區科技、傳媒和電信行業領導合夥人陳耀邦解釋：

芯片長期短缺，主要受數碼轉型的推動和疫情的影響，消費電子設備激增，以及工業機械產品日趨數碼化等。惟來年的芯片短缺問題將不會如2021年般嚴重，並且不會波及所有芯片。

德勤預測，到2022年底，芯片交貨週期將接近10至20周，較今年中的情況有所改善，並預料到2023年初，行業將達到基本平衡。

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全民關注自我監察 健康可穿戴硬件需求持續

另受疫情帶動，全民關注醫療健康可穿戴技術，令相關範疇的硬件及軟件等需求持續。德勤中國華南區電信、傳媒和娛樂行業領導合夥人李寶芝指，現時健康可穿戴設備正隨著新興硬件﹑軟件和應用程式的發展，傳感器和人工智能技術的進步：

例如只有硬幣大小的智能貼片，已可有助癌症病人自我監察。

報告由此預測，2022年全球健康和保健可穿戴設備的出貨量（見表）將達到3.2億部，並隨著新產品陸續上市及醫療人員接受度的提升，2024年將進一步攀升至4.4億部。

心理健康App支出 増至39億元

她又指，由於疫情加劇民眾對心理健康的擔憂，加上心靈咨詢需求大，但市場供應較少，民眾會透過應用程序去自我檢測。因此心理健康應用程序（App）也在有強勁的增長趨勢，預測2022年全球心理健康應用程式支出増至5億美元（約39億港元）。



此外，近年虛擬貨幣大行其道，連帶利用區塊鏈及虛擬貨幣進行交易的「數碼藝術品」NFT身價亦水漲船高。報告指，在數碼藝術品方面名列前五大最具價值的銷售品，在今年8月創造超過1億美元（約8億港元）收入，進而激發大眾對體育NFT的興趣。

數碼藝術品NFT 帶動體育媒介內容

由於NFT是一種能利用區塊鏈記錄媒介內容的獨特數字標識，更可透過藉此紀錄運動員的精彩運動時刻，包括交易卡及數碼影片等。陳耀邦由此預計，體育相關的NFT交易額將在明年超過20億美元（約156億港元），為今年交易額的兩倍。並且到明年底全球將有400-500萬體育迷購買或獲贈NFT體育收藏品。

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責任編輯：張寶燕