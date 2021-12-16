【NFT】世上第一條短信將公開拍賣　預計價值17萬英鎊　內容估下係乜?

綜合外媒報道，世界上第一條短信的數碼複製品將被拍賣，預計售價將超過15萬英鎊。

1992年12月3日，22歲的英國程式設計師Neil Papworth，由電腦向Vodafone董事Richard Jarvis傳送出史上首個短信。Papworth於電訊商Vodafone擔任開發人員和測試工程師，亦為該電訊商創立了短信服務。當時他們於在位於伯克郡紐伯里（Newbury, Berkshire）的基地用電腦發送出「聖誕快樂」（Ｍerry Christmas）。

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Papworth於2017年發表講話時說：「1992 年，我不知道短信會變得如此流行，更會令到數百萬人使用表情符號和通訊程式。我最近才告訴我的孩子，我是傳送第一條短信的人。回首過去，更清楚地看到我傳送的聖誕節信息，是流動歷史上的一個關鍵時刻。」

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30年過去，這條開創性的短訊，將成為法國拍賣行買家的收藏品。本月21日，史上首條短訊，將在巴黎由法國獨立拍賣行 Aguttes 進行拍賣。這拍賣品在國際藝術品和奢侈品市場上非常活躍，預計此次拍賣會吸引來自世界各地的競標者，最高可達17萬英鎊。

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Vodafone表示，打算將拍賣所得收益，捐贈給聯合國難民署（UNHCR, The UN Refugee Agency），以支援因衝突和迫害，而被迫逃離家園的8,240萬人。

1992 年收到的第一條短信是人類和技術進步的歷史性證明——我們很高興能夠為此事業支持出售這一具有里程碑意義的歷史作品。

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