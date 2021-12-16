【2022展望】惠理：香港業務為主的股份估值吸引　料受惠香港逐步通關

▲ 【2022展望】惠理：本港今年GDP增長率為6.4%、明年為3.5% 復甦步伐取決通關進度

市場預期環球經濟增長今年經歷強勁反彈後，明年將會放緩，IMF預期，本港今年GDP增長6.4%，明年為3.5%。惠理基金於2022年市場展望報告表示，本港經濟正逐步改善，但復甦步伐仍取決於通關進度，受制於新變種病毒及中美關係等外部因素，料港股明年仍會持續波動，但留意到本地業務為主的企業估值吸引。該行預期，明年港股每股盈利增長19.2%，較中國的15.6%、美國的5.7%，甚至全球增長6.1%為高。

在投資主題方面，惠理看好 （1） 中國消費升級、（2） 數碼化及電子化、（3） 在中國提供財富管理服務的企業。

惠理表示，預計明年的股票市場將持續波動，通脹上升的壓力或影響美國和歐洲的經濟，隨着經濟進入最後的週期擴張，增長或在第二季放緩，並預期各國央行將在上半年採取偏向鷹派的立場。

美股今年冠絕全球，然而，惠理指，在高基數下，美股企業盈利下行周期或於明年第二季開始，由於估值仍然昂貴，料上半年美股大機會出現調整，但相信整體流動性不會過份收緊，下半年美股表現或更佳。

料中國明年第二季經濟見底

中國經濟方面，惠理料今年GDP增長率為8%，明年為5.6%，看好明年中國經濟。報告表示，中國早於疫情前經濟周期已較歐美國家領先，而未來亦將繼續實行逆周期措施，停電和大宗商品價格高漲問題開始解決，滯脹擔憂減輕。另外，中國開始實行定向寬鬆政策，信貸供應逐步回復，預計經濟將於明年第二季見底，到時會有更多利好經濟政策出台。而高基數下，預料公司收益會於明年第一季見底，在第一季財報後逐漸上升。

惠理預計，雖然監管逆風仍存在，但與今年相比情況會較緩和，而中美關係亦逐步改善中，料中國會繼續投資在符合其政策目標的能源和科技領域。此外，惠理認為，整體房地產銷售疲弱和低線城市房價低迷情況可能會維持到第四季，而目前內地房企已消化大部分下行風險。

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編輯：曾樂詩