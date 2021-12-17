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【物管股】金科服務復牌股價曾飈17%　引博裕資本為戰投、母企轉讓22%套現37.34億

股市 13:32 2021/12/17

分享：

金科地產轉讓22%金科服務股份予博裕資本　每股26元折讓4.6%、套現37.34億

金科服務 （09666） 引入博裕資本作為戰略投資者，今日復牌股價急升，曾升17%高見31.8元，午後升幅收窄一成，最新報29.95元，成交額41.18億元。金科服務的母企金科地產（深：000656）發表通告指，金科服務將引入博裕資本作為戰略投資者，金科地產將會向博裕投資旗下的投資主體Broad Gongga轉讓約1.44億股H股全流通股份，每股轉讓價為26元，較金科服務停牌前價格27.25元，折讓4.6%，涉及資金超過37.34億元。

金科地產目前持有金科服務合共52.33%股權，若完成交易後，金科地產的持股比例將跌至30.33%，但仍為金科服務的第一大股份，而博裕資本則持有約22%股本，並可向金科服務提名2名非執行董事。

協議又要求，金科地產控制的非商場類開發項目，90%以上管理面積要交給金科服務管理，在2022年至2025年期間，金科地產每年要向金科服務交付項目的飽和收入分別不低於4.5億元人民幣，並且在將來要持續對金科服務提供支持。

相關文章：【盈喜｜物管股】金科服務料上半年純利增長逾70%

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記者：梁安琪

港股 金科服務（09666） 停牌 商場 H股全流通 物業管理股 H股

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