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【港康碼】WeChat Pay HK、AlipayHK齊增「港康碼」捷徑　為中港通關鋪路

12:58 2021/12/17

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【中港通關】WeChat Pay HK新增「港健碼」服務　續推民生支付場景互聯互通

騰訊 （00700） 旗下WeChat Pay HK、阿里巴巴 （09988） 螞蟻集團控股的AlipayHK齊宣布，在應用程式內引入「香港健康碼」申請及使用，便利日後中港通關之用。騰訊表示，由即日起，WeChat用戶可在WeChat Pay HK內直接跳轉至港府推出的「港康碼」系統。AlipayHK和內地支付寶同日也新增「港康碼」服務。

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騰訊：WeChat Pay HK「九宮格」展示

港府將於12月10日開通「港康碼」系統，配合粵港澳三地通關之用。WeChat Pay HK用戶可在「九宮格」點撃「港康碼」圖示後，將會直接跳轉至政府的香港健康碼系統，在「港康碼」網站登記申請註冊帳戶。用戶完成登記後，可繼續通過「港健碼」圖示，跳轉至政府系統，方便未來出行時使用「港康碼」。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，香港政府推出「香港健康碼」後市民反應積極，WeChat Pay HK亦因應用戶需求，快速新增「九宮格」內「香港健康碼」跳轉服務。相信疫情緩解正常通關後，用戶可陸續與內地親友團聚，WeChat Pay HK亦會繼續推動內地和香港的民生支付場景互聯互通。

AlipayHK首頁展示　可使用小程序登入

AlipayHK表示，已增設「香港健康碼」小程式，在首頁點擊「香港健康碼」圖標即跳轉進入政府的「港康碼」網站註冊賬戶，並於政府網站內自行填寫相關資料進行登記；成功開通賬戶後，用戶亦可進入「香港健康碼」小程式登入「港康碼」系統。

內地支付寶用戶則可在內地支付寶App內點擊「全國健康碼」圖標，選擇「中國香港」地區進行申請，日後內地居民往返香港，可直接在App內切換相關健康碼，首階段將率先開放予身在深圳及廣州地區的內地支付寶用戶，其後再逐步拓展至其他地區用戶。

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港股 騰訊控股（00700）

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