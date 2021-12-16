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【中港通關】WeChat Pay HK新增「港康碼」服務　續推民生支付場景互聯互通

股市 20:25 2021/12/16

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【中港通關】WeChat Pay HK新增「港健碼」服務　續推民生支付場景互聯互通

騰訊 （00700） 旗下WeChat Pay HK今日宣布，為方便市民申請及使用「香港健康碼」，由即日起，可於WeChat Pay HK內直接跳轉至港府推出的「港康碼」系統，便利即將到來的通關。

港府將於12月10日開通「港康碼」系統，配合粵港澳三地通關之用。WeChat Pay HK用戶可在「九宮格」點撃「港康碼」圖示後，將會直接跳轉至政府的香港健康碼系統（www.healthcode.gov.hk），在「港康碼」網站登記申請註冊帳戶。用戶完成登記後，可繼續通過「港健碼」圖示，跳轉至政府系統，方便未來出行時使用「港康碼」。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，香港政府推出「香港健康碼」後市民反應積極，WeChat Pay HK亦因應用戶需求，快速新增「九宮格」內「香港健康碼」跳轉服務。相信疫情緩解正常通關後，用戶可陸續與內地親友團聚，WeChat Pay HK亦會繼續推動內地和香港的民生支付場景互聯互通。

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港股 騰訊控股（00700）

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