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【綠色金融】跨機構督導小組提3方向促港綠色金融發展　將推出數據信息平台

Hot Talk 20:48 2021/12/16

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綠色可持續金融跨機構督導小組公布工作進展及未來方向（資料圖片）

由金管局及證監會成立的「綠色和可持續金融跨機構督導小組」，公布最新工作進展及未来工作方向。督導小組提出3個方向—綠色和可持續金融中心、綠色分類目錄、氣候相關披露及可持續匯報，以及碳市場機遇，提升香港在綠色及可持續金融方面的領先地位，協助金融體系邁向碳中和。

綠色和可持續金融中心旗下兩個工作小組，早前檢視金融服務業在技能和數據方面所面對的挑戰，並技能培訓及綠色和可持續金融數據提出多項建議。

根據建議，金管局將著手制定銀行專業資歷架構下的綠色和可持續金融新單元。中心亦將推出綠色和可持續金融相關的數據和資源信息平台，詳情將適時公布。

督導小組：探討將香港打造成區域碳交易中心

在匯報準則方面，小組同時提出，探討建立綠色分類框架供本地市場採用，以便利CGT、中國及歐盟綠色分類法之間的相互應用。同時，小組正推動相關行業於2025年或之前，按照氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的框架作出氣候變化披露。證監會和港交所將繼續與相關持份者合作，以評估並適當採用國際財務報告準則基金會擬基於TCFD制定的可持續發展披露標準。

督導小組已對香港的碳市場機遇進行初步評估。由於香港是國際標準的擁護者，環球資金進出內地的促進者，以及國際金融和風險管理中心，督導小組將進一步探討香港如何發展成為區域碳交易中心，包括打造香港成為全球優質自願性碳市場。在粵港澳大灣區合作方面，督導小組會與有關當局合作推動碳市場發展機遇。

相關報道：

【可持續發展】林鄭月娥：會與內地省市探討綠色金融合作　正評估香港發展為區域碳交易中心可能性

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