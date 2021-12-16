【大行點睇】內地物管或需下調增長預期 滙豐較看好碧服及中海物業

滙豐發表報告，指市場憂慮內地房地產公司將利用物管公司進行融資，從而緩解房地產公司的資金壓力。該行認為，物管行業面對的環境較以往更具挑戰，或需下調中期增長指引，並引發進一步降級。該行把內地物管公司2022財年至2023財年的盈利預測下調8%至12%，平均目標價下調23%。

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該行認為行業內以碧桂園服務 （06098） 及中海物業 （02669） 執行力佳，因此列入「買入」評級，而世茂服務 （00873） 、融創服務 （01516） 及雅生活服務 （03319） 則由「買入」評級降至「持有」。

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