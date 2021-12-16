  • 23°C
香港時間 : 20211216日 (四) 21:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】內地物管或需下調增長預期 滙豐較看好碧服及中海物業

股樓投資 20:23 2021/12/16

分享：

滙豐發表報告，指市場憂慮內地房地產公司將利用物管公司進行融資，從而緩解房地產公司的資金壓力。該行認為，物管行業面對的環境較以往更具挑戰，或需下調中期增長指引，並引發進一步降級。該行把內地物管公司2022財年至2023財年的盈利預測下調8%至12%，平均目標價下調23%。

同場加映   【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

 

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

該行認為行業內以碧桂園服務 （06098） 及中海物業 （02669） 執行力佳，因此列入「買入」評級，而世茂服務 （00873） 、融創服務 （01516） 及雅生活服務 （03319） 則由「買入」評級降至「持有」。

同場加映    【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

行業 經濟 港股 融創服務（01516） 世茂服務（00873） 碧桂園服務（06098） 雅生活服務（03319） 中海物業（02669）

上一篇文章

【消費優惠】livi bank聖誕優惠大放送！囊括Staycation、禮物、美食及娛樂體驗

下一篇文章

【異動股】未被美國制裁兼公布回購股份 藥明生物股價反彈逾一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋裝修】新手父母入住錦豐苑 33萬裝修428呎單位 客廳木紋元素增添溫暖 黑框玻璃門設計陽光入室
【居屋裝修】新手父母入住錦豐苑 33萬裝修428呎單位 客廳木紋元素增添溫暖 黑框玻璃門設計陽光入室
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【有相睇】外區客入將軍澳搵樓　喜遇業主減價近半成　單位乾淨又企理
【有相睇】外區客入將軍澳搵樓　喜遇業主減價近半成　單位乾淨又企理
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【有相睇】與其花錢翻新　不如買間新　太古城兩房868萬沽　業主累減172萬
【有相睇】與其花錢翻新　不如買間新　太古城兩房868萬沽　業主累減172萬
【職場熱話】公司聘請50歲大叔作補替 未料入職不足半小時即走 破新人離職最快紀錄
【職場熱話】公司聘請50歲大叔作補替 未料入職不足半小時即走 破新人離職最快紀錄
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款