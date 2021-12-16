料明年只加息兩次　利達：建議明年美股港股比例8：2

美國議息結果昨晚出爐，利達基金經理及合夥人黃耀宗，料明年由第二季開始加息，只加息兩次，黃指其看法不如鮑威爾般鷹，主因縱觀大企業報告，預計供應鏈於明年中已可調順不少，加息壓力將減低；港股方面，利達展望2022年上半年恒指目標價25500點，黃耀宗建議投資者明年美股、港股持股比例可定為8：2。

黃耀宗形容鮑威爾昨晚加息的說法有如「將龍門定到足球場咁闊」，他認為鮑威爾「包咗好多位令自己可以隨時轉」；供應鏈方面，他指除了大企業報告，隨著現時新冠疫苗接種率愈來愈高，各地封城的機會減低，亦有利供應鏈調順。因此利達預計明年僅加息兩次，共加0.5厘，美股方面，標普目標可望5000點創新高。

港股中長綫值搏 目標看25500點

港股方面，利達基金經理及合夥人凌卓榮認為，港股過去一年受外圍經濟及疫情等內外夾擊，走勢猶如坐過山車，由高位回落逾二成。他續指，恒指現時預測市盈率逾12倍，估值並非吸引，惟恒指貼近12年上升軌，中，短線技術走勢值博率不俗，加上明年將是香港回歸25周年及領導班子換屆，或為股市帶來改變，展望2022年上半年恒指目標價25500點，下望支持位留意21300點。

美股港股比例8：2 港股看好領展、騰訊、百度

黃耀宗建議投資者明年美股、港股持股比例可定為8：2，他預計上半年市場氣氛先低後高，可趁機重新調配投資組合，建議八成為美股，中小股、增長股比重可稍微增加，兩成港股則可慢慢買入或加注。

利達明年上半年看好的港股包括領展 （00823） 、騰訊 （00700） 、百度 （09888） 、贛鋒鋰業 （01772） 等，預計領展受惠通關及疫情恆常化，業務將見底回升，亦看好領展在澳洲的併購，指如澳洲零售業務及房地產市場轉為強勁，領展估值可望反彈。

黃耀宗認為科網股已處於見底階段，有機會有估值反彈，又指內地並非完全不支持元宇宙概念，只是文化上要取得平衡，看好騰訊、百度有實力「燒錢」發展元宇宙概念，百度受惠電動車概念及互聯網平台開放，會看高一綫，

外圍市況方面，利達較看好成熟市場，歐洲和澳洲股市可成明年黑馬，歐洲股市受惠周期性復甦和歐元貶值，澳洲股市則可受惠新能源大趨勢及多元化趨向。

利達ESG及投資者關係高級主任李穎琳指，ESG主題投資產品面對環境、政策及經濟等突發周期時，抗跌力較大，相信未來會成投資大趨勢。

