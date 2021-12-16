  • 23°C
香港時間 : 20211216日 (四) 20:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】未被美國制裁兼公布回購股份 藥明生物股價反彈逾一成

股樓投資 20:08 2021/12/16

分享：

早前市傳美國將制裁生物技術企業，令一眾內地生物科技股下跌，內地官媒呼籲投資者理性，並指中國生物科技企業被列入黑名單的機會不大，且要看在美國的業務佔比。另外，今日美國公布制裁多間中國藥企，指有關企業涉及非法藥物貿易包括芬太尼等。

同場加映   【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映    【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

制裁消息落實並與上市公司關係不大，帶動生物科技股反彈，其中藍籌股藥明生物（02269）發公告指公司營運正肖，並沒有得悉任何對營運有重大影響的監管變動，同時公布以不超過5億美元的金額回購股份，帶動股價反彈，今日收市升11.3%至88.05元，但未完全收復昨日（15日）失地。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

異動股 港股 經濟 生物科技股 藥明生物（02269） 回購 中國 美國 藍籌股

上一篇文章

【大行點睇】內地物管或需下調增長預期 滙豐較看好碧服及中海物業

下一篇文章

【異動股】微創機器人急升9%　有望成全球領先手術機器人公司
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋裝修】新手父母入住錦豐苑 33萬裝修428呎單位 客廳木紋元素增添溫暖 黑框玻璃門設計陽光入室
【居屋裝修】新手父母入住錦豐苑 33萬裝修428呎單位 客廳木紋元素增添溫暖 黑框玻璃門設計陽光入室
【有相睇】外區客入將軍澳搵樓　喜遇業主減價近半成　單位乾淨又企理
【有相睇】外區客入將軍澳搵樓　喜遇業主減價近半成　單位乾淨又企理
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【職場熱話】公司聘請50歲大叔作補替 未料入職不足半小時即走 破新人離職最快紀錄
【職場熱話】公司聘請50歲大叔作補替 未料入職不足半小時即走 破新人離職最快紀錄
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【有相睇】與其花錢翻新　不如買間新　太古城兩房868萬沽　業主累減172萬
【有相睇】與其花錢翻新　不如買間新　太古城兩房868萬沽　業主累減172萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款