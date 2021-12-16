【異動股】未被美國制裁兼公布回購股份 藥明生物股價反彈逾一成

早前市傳美國將制裁生物技術企業，令一眾內地生物科技股下跌，內地官媒呼籲投資者理性，並指中國生物科技企業被列入黑名單的機會不大，且要看在美國的業務佔比。另外，今日美國公布制裁多間中國藥企，指有關企業涉及非法藥物貿易包括芬太尼等。

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制裁消息落實並與上市公司關係不大，帶動生物科技股反彈，其中藍籌股藥明生物（02269）發公告指公司營運正肖，並沒有得悉任何對營運有重大影響的監管變動，同時公布以不超過5億美元的金額回購股份，帶動股價反彈，今日收市升11.3%至88.05元，但未完全收復昨日（15日）失地。

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