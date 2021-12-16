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【恒大3333】恒大據報遭中央要求春節前解決拖欠農民工工資　讓農民工安心過年

股市 20:02 2021/12/16

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據報中央要求恒大春節前解決拖欠農民工工資　讓農民工安心過年

廣東省政府向恒大派出工作組，並已經駐點廣州恒大中心開展工作。外電引述消息人士指，中國官方要求恒大優先解決對農民工和供應商的欠款，以免影響社會穩定。據指，官方要求在明年春節來臨之前，解決各地恒大項目拖欠農民工工資問題，讓農民工安心過年。

恒大遭多名境內債權人起訴，合共索償840億元人幣，看【下一頁】

報道指，按期足額支付工資，除了是恒大面對的壓力，也是關係到社會穩定的大事，意味支付工資或較兌付銀行貸款等金融債權更加緊迫。

知情人士指，官方工作組正聯同恒大及各地政府就地方具體項目進行摸底協調，討論解決方案。對於第三方監管賬戶尚有資金的項目，將優先用於支付農民工工資，其次是支付供應商的商業票據欠款。對於資金存在缺口的項目，將以未出售的房屋抵債，或將未開發的項目的土地出讓金用於兌付賬款，也在考慮之列。

截至6月底止，恒大有逾16萬個員工，而計及上游企業和供應商，間接涉及數百萬人的生計。據官方數據估算，約5200萬農民工在建築行業謀生。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【內房危機】廣東省工作組據報要求恒大暫停處置所有資產　此前海口8幅地遭政府無償收回　恒大曾跌逾3%創新低

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中國恒大（03333） 港股 恒大
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