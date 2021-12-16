【網絡安全】報告公布十大惡意軟件排行榜　教育行業成首要攻擊目標

疫情下的網絡安全威脅不斷，近日不少黑客更瞄準教育/研究行業發動攻擊圖利。據軟件技術公司Check Point最新公布的11月份網絡威脅指數報告，顯示十大影響香港的惡意軟件當中，惡意軟件Trickbot仍然位居排行榜首位。而殭屍網絡Emotet經歷年初歐洲刑警及執法機構的打擊後，在11月捲土重來，位居第七大惡意軟件。

位居榜首的惡意軟件Trickbot影響全球5%機構，更以教育/研究行業為首要攻擊目標。報告指出，Trickbot與捲土重來的新型殭屍網絡Emotet有關，Emotet運用Trickbot的基礎設施安裝在受感染的機器上，並透過釣魚電郵進行病毒傳播。

而電郵具有吸引人的標題來誘騙受害者打開，例如時事新聞、收據及虛假的公司通訊，並隨附受感染的Word、Excel和Zip文件，將Emotet部署至受害者的主機。

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僞裝時事新聞電郵、Adobe軟件播毒

值得注意的是，Emotet還僞裝成Adobe軟件的惡意Windows安裝套裝應用程式進行病毒傳播。Check Point軟件技術公司研究副總裁Maya Horowitz提醒，各機構要進行用戶意識培訓和安全教育，注意要從官方途徑下載Adobe軟件，以免受惡意軟件的攻擊。

此外，Check Point亦發現黑客利用「Apache Log4j」的漏洞發起攻擊。基本上，每個使用Java的網絡服務都植入了Apache Log4j，因此比起僅針對單一軟件，黑客的攻擊更深遠，亦難以進行手動修復。

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新漏洞植根網絡服務 企業宜馬上部署保護

上述有關「Apache Log4j」的資安漏洞席捲全球，甚至連美國國家安全局、國土安全部等發出警告。報告指，該漏洞報道在12月10日刊登後，黑客便大規模掃描互聯網，以分配至容易受相關攻擊的表面，未有實施保護的用戶更可能已經被黑客掃描。

據悉，該公司目前已記錄超過846,000次攻擊，當中超過40%是環球的企業網絡，由此建議各企業應馬上部署保護，防止黑客攻擊。

責任編輯：吳嘉雯