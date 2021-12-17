【舊樓大翻新】43年樓齡日久失修 父母離世後一個人住 85萬豪裝600呎單位 營造酒店舒適愜意感覺

俗話說：「人靠衣裝，佛靠金裝」，有時候住久了想改變居住環境實屬人之常情，今次位於何文田新雅閣一個實用面積643平方呎，兩房一廁的單位，全屋裝修花了85萬元。由於單位日久失修，業主希望翻新43年的單位，同時保留重要的回憶。有見及此，室內設計公司OK Decoration Design Ltd重新規劃全屋的佈局，打造出工業風又不失酒店式風格的住所。

業主原本與父母同住在這個單位逾43年，及後父母離世，加上單位日久失修。為了增加空間感，以及有大量的儲物空間，在沙發上的吊櫃和電視櫃都選用布紋款式環保生態板做主調，再配上啞深灰色門板設計，利用燈光效果打造出酒店式的時尚氣氛，感覺愜意又舒適。電視機擺放的位置是設計困難之一，設計師坦言，如果在電視機位置，安裝更大尺寸的電視機會影響整體視覺上的享受。反而，現在的擺位剛剛好，看電影或看足球將更加投入。

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在不影響空間感的前提下，設計師選用趟門來通往主人房，而客房則用上暗門打造出大門的效果。當拉開主人房的趟門，地台用上仿古木紋設計的環保生態板(防火板)作主材料，亦做了樓梯级方便上落，地台裡面也可以儲放雜物。

主人床背後有一幅由紅磚拼湊而成的特色牆，床頭也用上真皮革，配上藍色傢俬，營造仿英式又古典工業味道。此外，房間牆身塗上水泥灰分隔書房及更衣區，書枱與衣櫃門用上相同元素的灰玻璃，抽屜選色則呼應了房間木系的顏色，令房內的顏色更為統一。

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至於洗手間做了「兩極」雲石紋磚做對比，用料上是仿雲石紋磚配真雲石(爵士白)做枱面，貫通至座廁的位置。另外，在原有的廁所位置被大改動後，參考了商場及酒店常用的掛廁和暗藏式水箱架設計，在座廁背後的咸水喉起了石壆來解決。考慮到客人出入浴室不方便，故有浴缸及企缸的慨念，在沖涼及浸浴位置用了較深色的灰雲石紋磚，地面樓梯級則用上真雲石來處理。

據了解，客人也想改變廚房的位置，所以促成了現在的設計方案。由於廚房是開放式的關係，又要有連貫性的效果，廚櫃及吧枱位置選用了相同的黑色雲石材料，值得細心留意的是上下廚櫃之間選用了大雲石紋磁磚，以及做出「零駁口」的視覺效果，令廚房增添高貴氣質。

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費用： 清拆：約$70,000

水電：約$120,000

泥水：約$120,000

木工：約$100,000

油漆：約$80,000

傢俬：約$330,000

雜項：約$30,000 合共 ：約$850,000

圖片由 OK Decoration Design Ltd 提供

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責任編輯：陳頌潔