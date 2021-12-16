【異動股】微創機器人急升9%　有望成全球領先手術機器人公司

廣發證券發研報，予微創機器人(02252)「買入」評級，根據絕對估值得到對應合理價值每股78.58元。

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該行表示，公司三款旗艦產品圖邁及鴻鵠處於註冊批准階段，機器人產品佈局全面多點開花。未來預計公司機器人品牌將由圖邁和鴻鵠初步建立，後續隨着目前在研的幾款機器人陸續上市，公司將通過全面產品進一步綁定醫院，幫助公司成為國內乃至全球領先的手術機器人公司。

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