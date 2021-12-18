YouTuber收入不穩　混血網紅J Lou極慳生活換自住

YouTuber兼Instagramer J Lou（林欣）就憑着標緻的外表和搞笑形象，成功殺出一條血路，至今最多人瀏覽的影片是J Lou給媽媽看自己的性感照片，觀看人次超過600萬。自大學時開始拍片的J Lou，未畢業已有能力搬離父母，畢業後更選擇全職做YouTuber，以拍片為職業，不感令人問：究竟做YouTuber是否真的好好搵？

J Lou父母都是生意人，感受過事業不穩定的時候，因此不希望J Lou有一樣的人生。她笑言媽媽是個傳統的母親，當初開始拍YouTube時，雖然媽媽沒有反對，但也沒有支持。YouTuber工作不穩定，有機會沒有收入，需要靠做副業維持，但亦有機會薪酬可達6位數字。J Lou直言，做YouTube或Instagram是一個新職業，網上不會有這些薪酬統計的數字，所以有時她也要說服媽媽自己現在做的工作也是一份「正當」職業。

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香港租金昂貴，打工仔都未必人人有能力搬出來自住，何況是個大學生？不過J Lou就證明了「有心無難事」，為了搬出去住，寧願不外食、不消費，朋友叫到也不去玩，在化妝店內想買唇膏，看到售200元就打消念頭，大學時幾乎天天過着極慳生活。

「當我想做一件事時便會用盡辦法做，靠補習100元一小時不足夠，我就去做小朋友面部彩繪，用100元買顏料套裝，再收600至1,000元做數小時。或者深夜做臨時保姆，總之會抓緊每個賺錢機會。」終於J Lou在畢業前儲夠錢，不靠家人任何幫助下，和男朋友夾份搬出去住。

J Lou又以五位數創服裝品牌，希望與粉絲有共同回憶，過程又係點？請按此。

【做YouTuber好好賺？ 靠慳儲錢未畢業搬離父母 混血網紅J Lou：我唔想靠屋企：原文按此】

撰文：理財組