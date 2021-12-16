【大行點睇】瑞銀料短視頻及直播帶貨驅動電商發展　睇好快手成主要參與者

瑞銀發表研究報告指，去年監管和社區團購的競爭推動了內地電子商務發展，相信明年重點將轉往內容驅動電商，料短視頻和直播帶貨長期將佔電商GMV的三分之一。

同場加映﹕【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

該行預期，短視頻和直播帶貨2025年GMV達7.4兆人民幣，佔總GMV的28％，即內容驅動的2020至2025年GMV複合年增長率達37％，為其餘電商業務增長的3倍。該行認為，快手(1024.HK)為這主題的主要參與者，予快手「買入」評級，目標價154元。而阿里巴巴（09988）、拼多多及唯品會將迎更多壓力。

【內房危機】 恐成恒大第二？ 世茂屢傳違約等不利消息

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映﹕【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理​​​​​​​

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機