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【大行點睇】瑞銀料短視頻及直播帶貨驅動電商發展　睇好快手成主要參與者

股樓投資 19:25 2021/12/16

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瑞銀發表研究報告指，去年監管和社區團購的競爭推動了內地電子商務發展，相信明年重點將轉往內容驅動電商，料短視頻和直播帶貨長期將佔電商GMV的三分之一。

 

同場加映﹕【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

 

該行預期，短視頻和直播帶貨2025年GMV達7.4兆人民幣，佔總GMV的28％，即內容驅動的2020至2025年GMV複合年增長率達37％，為其餘電商業務增長的3倍。該行認為，快手(1024.HK)為這主題的主要參與者，予快手「買入」評級，目標價154元。而阿里巴巴（09988）、拼多多及唯品會將迎更多壓力。

 

 

【內房危機】 恐成恒大第二？ 世茂屢傳違約等不利消息

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同場加映﹕【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理​​​​​​​

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

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