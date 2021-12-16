【物價指數】香港繼續為全球生活費用最高城市 今年物價錄得2.7%增幅

人力資源顧問機構ECA International日前公布「生活費用研究」調查結果，香港今年物價整體錄得2.7%的增幅，繼續蟬聯全球生活費用最高的城市。

有關調查針對全球超過480個城市，除了香港，在亞洲方面，調查顯示最新的排名中，中國內地城市的排名均有所上升，目前內地有四個城市躋身首15位，當中上海和廣州均打進全球前10位。由於人民幣匯率的強勢，以及本地物價錄得相對較高的增幅，令中國內地城市的排名有所上升。

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全球方面，日內瓦及東京分別排名全球第2及第3，而紐約則跌出全球前3位。而且隨着歐元匯率持續不穩，大部分歐盟城市排名均有下跌迹象，例如巴黎跌出全球前30位。相反，俄羅斯城市的排名反彈。隨着石油需求的增加，油價開始持續上升，俄羅斯等原油生產國因而受惠， 因此莫斯科及聖彼得堡分別上升了4名和12名至全球第52位及第138位。

ECA International的「生活費用排名」自2005年開始，當中結合了ECA的生活費用調查和住房數據的結果，比較121個國家中208個城市的外派僱員在日常所需的生活成本；ECA的生活費用調查則在每年3月和9月開展，針對外派僱員經常購買的一籃子日常貨品及服務進行價格調查。

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責任編輯：龍紀瑩