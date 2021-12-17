維基百科首條編輯內容NFT拍賣 逾580萬高價成交

全球掀起NFT（非同質化代幣）買賣熱潮，現實中有不少具紀念價值的物品均有人以NFT形式出售或拍賣。維基百科聯合始創人威爾斯最近將推出維基百科當日首條編輯內容以NFT形式拍賣，原估價最多值15萬美元（117萬港元），但最終以75萬美元（585萬港元）成交。

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維基百科聯合始創人威爾斯（ Jimmy Wales）早前透過佳士得拍賣行，把2001年1月15日推出的維基百科中、當時第一條編輯內容「Hello， World！」以NFT形式拍賣。佳士得原先估計售價約在10萬美元（78萬港元）至15萬美元（117萬港元）之間，但周三最終以75萬美元（585萬港元）高價成交。

此外，威爾斯連同當時編寫首條編輯內容的粉紅色iMac電腦一同拍賣，亦以18.75萬美元（146萬港元）成交。佳士得高級專家克拉內特 （Peter Klarnet） 表示，成交價反映不少收藏家對收集互聯網發展歷史有濃厚興趣。佳士得沒有透露買家身份，而買家可享獨享編輯該內容的權利。

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威爾斯在創立著名的維基百科前，他嘗試建立Nupedia，一個由專家編寫、並經過同儕評審的百科全書，但因某些原因而失敗。另一名創辦人桑格（Larry Sanger）建議開放讓所有人都能編輯網站，但所有更改在5分鐘後將恢復至原始狀態，只展示「Hello， World！」因此威爾斯開始備份該網站的歷史記錄，以便能撤銷任何更改。

威爾斯表示，部分收益將用於發展其個人社交媒體WT.Social項目，以及捐贈予多間慈善機構。

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責任編輯：郭麗明