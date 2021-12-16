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【廢物回收】瑞典研究：微生物正進化並產生3萬多種酶 能消化塑膠垃圾

理財智慧 19:00 2021/12/16

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根據英國《衛報》報導，研究人員首次針對評估微生物分解塑膠的能力，發現微生物正在進化，並產生3萬多種酶，能分解10種不同類型的塑膠垃圾。

研究人員先在海洋中67個地點、3個不同深度取樣，發現有大約1萬2000種新酶。接著，研究人員又針對38個國家、169個地點和11個不同棲息地的土壤取樣，結果有1萬8000種塑料分解酶。

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

瑞典查爾姆斯理工大學的澤連尼克教授（Aleksej Zelezniak）指，研究代表環境正在想辦法回應人類帶來的巨變。

目前處理塑膠垃圾的方式以焚燒為主，少部分會被製成其他產品或是重新轉化為基礎化學品。不過，有科學家發現「牛胃」也能分解天然聚酯。維也納自然資源與生命科學大學的瑞比斯（Doris Ribitsch）博士，蒐集牛胃中的瘤胃液並把3種聚酯，包括紡織品的PET、常用於堆肥塑膠袋的PBAT以及用再生資源製成的生質材料PEF，以「粉末狀」泡在裡面，發現都可以被分解。

同場加映：【溫股知新】見底五指標 商湯招股了

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責任編輯：龍紀瑩

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