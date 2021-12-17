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聖誕午餐太寒酸遭狠批 英國中學道歉兼退款

環球社會熱點 08:05 2021/12/17

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適逢聖誕佳節，英國不少學校會趁聖誕假期前，為學生舉辦派對及美食提前共度節日。然而，英國一間中學因提供的聖誕午餐食物卻差強人意，惹起大批家長不滿，最終需要就事件道歉及退回款項。

英情報機關派解謎聖誕卡 激發青少年STEM潛能 【下一頁】

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英國西薩塞克斯（West Sussex）的Steyning Grammar School and Sixth Form College被指，收取學生3.5英鎊（約36港元）費用提供聖誕午餐。但從家長沃爾什（Ciaran Walsh）上傳照片可見，聖誕午餐賣相當不吸引。

照片可見聖誕午餐只有一個內含一片火雞肉加煙肉捲香腸的白麵包，加上一個細小的豬肉批。沃爾什指女兒當日只有食豬肉批，但一口過後已經令人難以置信。沃爾什更明言，以為聖誕午餐的食物曾經被丟棄在垃圾桶。

大批家長分別到學校的不同社交平台表不滿，直言校方提供的食物過分寒酸，應該為此感到羞愧。校方原本向家長解釋，學生當時食光所有食物及滿臉笑容。但當照片在網上瘋傳後，學校最終決定道歉及退款，並解釋安排失當與供應鏈問題及人手不足有關。

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責任編輯：吳漢培

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