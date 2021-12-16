【新居入伙】研究：新居含化學物質對健康有害 宜待通風幾周再入住

根據密西根大學發布的一項新報告指出，房屋內的新地毯、石膏板和翻新地板含多種化學物質，可能對健康有害，研究人員建議，不論是新屋或裝修後，最好等完工幾周後再入住。

該項研究的人員從美國房屋內的牆壁、地板、天花板和家具中，發現了55種化學物質，部分濃度更高出標準的1000 倍，其中最為嚴重的成分為時常存在於木製家具、櫥櫃以及木材、軟木和竹地板中的甲醛，甲醛為一種致癌物質，與白血病的致病原因有關。

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該研究在地毯中發現一種抗氧化劑丁基羥基茴香醚（BHA），實際含量超過標準的800倍，此外，地毯中六亞甲基二異氰酸酯含量，更比標準的最大含量 0.2ppm高出數千倍。

根據美國環保署資料顯示，六亞甲基二異氰酸酯會刺激眼睛、鼻子和喉嚨，長期接觸六亞甲基二異氰酸酯，可能會導致肺部健康問題。

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參與研究的密西根大學公共衛生學院環境健康科學系教授表示，建築材料中使用的大量化學組合，對居住者構成風險，「我們必須放棄使用那些高出標準千倍的化合物」，尤其擔心建築物中的甲醛含量，因該成分眾所周知會致癌，但仍普遍使用。他指，甲醛極易揮發，只要新居足夠通風，便有助顯著降低其濃度。

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責任編輯：龍紀瑩