【2022展望】晉裕：恒指明年看27000點 偏好科網板塊龍頭（附10大港美薦股）

▲ 晉裕集團環球投資記者會2022年環球投資市場展望/左)陳俊業晉裕集團投資研究部首席投資策略師，中) 黃子藥晉裕集團投資研究部投資組合經理兼高級投資分析師，右) 蘇梓軒晉裕集團投資研究部投資分析師/ 黃建輝攝

晉裕集團發布2022年環球投資市況展望。投資組合經理兼高級投資分析師黃子燊表示，考慮到明年為國內政府換屆之年，加上經濟下行壓力較大，預料國內政府將會加大穩經濟力度，財政及貨幣政策均會偏鬆，政策風險亦會有所降低 ，但由於明年第一季度為内房債務到期高峰，意外事件仍有機會發生，預計整體經濟走勢會先低後高，逐步轉穩，恒指在估值修復帶動下，全年望帶來正回報，目標價27000點。

科網板塊估值修復 看好新能源和消費相關板塊

黃子燊表示，科網板塊目前估值低殘，加上預期明年政策對市場友善度會有所提升，偏好確定性較高的板塊龍頭。另外，考慮到2030年碳達峰已成國策，而中國目前仍以火電和燃油車為主，認為新能源板塊亦認為值得留意。而在中國消費者眾多，及「內循環」國策支持下，同樣看好消費相關板塊。

晉裕集團推薦的港股包括騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、碧桂園服務 （06098） 、比亞迪電子 （00285） 、東方海外國際 （00316） 、華潤啤酒 （00291） 、華潤電力、港交所 （00388） 、醫思醫療 （02138） 及領展 （00823） 。

聯儲局明年最少加息3次 惟不一定會影響經濟

美股方面，首席投資策略師陳俊業表示，料明年聯儲局最少加息3次，分別在6月丶9月和12月，但不一定會造成股市崩裂情況，反觀美股在過去四次加息周期都是傾向上升，料明年經濟會溫和復甦。

陳俊業表示，儘管今年的美國財政和貨幣政策效果將在明年緩減，但美股的企業盈利能力不論是淨利率或股本回報率已得到明顯修復，預計美股明年將有接近相位數的升幅。明年美國增長股的表現將領先價值股，當中尤其喜好科技股，因為該淨值報酬率（ROE）為11個行業中最高，其盈利增長幅度也遠高於大市表現，科技股在美股佔地中亦為最高。明年標指目標看5000點，納指目標17500點。

晉裕集團推薦的10大美股包括：NVIDIA（美：NVDA）、QUALCOMM（美：QCOM）、ASML（美：ASML）、MICROSOFT（美：MSFT）、CROWDSTRIKE（美：CRWD）、ZSCALER（美：ZS）、APPLE（美：AAPL）、HOME DEPOT（美：HD）、NIKE（美：NKE）及MARRIOTT（美：MAR）。

環球投資中，晉裕集團看好三大主題，分別為創新和顛覆性科技丶碳中和概念以及金融科技。

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記者：曾樂詩