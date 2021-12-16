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財經台今日精選（2021年12月16日）

股市 18:00 2021/12/16

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財經資訊、股票分析、投資部署、股票策略，《經濟日報》「財經台」逢交易日為你捕捉市場焦點，邀請市場專家為你剖析金融市場形勢，做好投資部署。

五大精選短片：

1） 美國聯儲局加息政策明朗化　利好美股後市？

2） 港股負面消息多　再次試底機會高

3） 內房憂慮未明朗　碧桂園服務6098可獨善其身？

4） 傳美國考慮擴大制裁　中芯國際981持貨如何部署？

5） 阿里巴巴9988短期會跌穿100元？植耀輝：宜減磅

皇牌節目足本版↓
*重溫《ET開市直擊》- 美國議息結果出爐 美股、港股怎部署？*【按此－附time code】

*重溫【ET財智Talk】道富環球投資管理特約：配置黃金ETF應對高通脹【按此即睇】

欄名 : 財經台今日精選

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