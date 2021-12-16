財經台今日精選（2021年12月16日） 股市 18:00 2021/12/16 分享： 財經資訊、股票分析、投資部署、股票策略，《經濟日報》「財經台」逢交易日為你捕捉市場焦點，邀請市場專家為你剖析金融市場形勢，做好投資部署。 五大精選短片： 1） 美國聯儲局加息政策明朗化 利好美股後市？ 2） 港股負面消息多 再次試底機會高 3） 內房憂慮未明朗 碧桂園服務6098可獨善其身？ 4） 傳美國考慮擴大制裁 中芯國際981持貨如何部署？ 5） 阿里巴巴9988短期會跌穿100元？植耀輝：宜減磅 皇牌節目足本版↓ *重溫《ET開市直擊》- 美國議息結果出爐 美股、港股怎部署？*【按此－附time code】 *重溫【ET財智Talk】道富環球投資管理特約：配置黃金ETF應對高通脹【按此即睇】 欄名 : 財經台今日精選 最新專欄文章 更多 財經台今日精選（2021年12月15日） 2021/12/15 財經台今日精選（2021年12月15日） 財經台今日精選（2021年12月14日） 2021/12/14 財經台今日精選（2021年12月14日） 財經台今日精選（2021年12月13日） 2021/12/13 財經台今日精選（2021年12月13日） 財經台今日精選（2021年12月10日） 2021/12/10 財經台今日精選（2021年12月10日） 財經台今日精選（2021年12月9日） 2021/12/09 財經台今日精選（2021年12月9日） 黃金 港股 經濟 ETF 股票 美股 美國 通脹 金融 議息