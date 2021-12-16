▲ 【中港通關】AlipayHK及支付寶可直接開通「港康碼」

港府日前推出「香港健康碼」為通關作準備，AlipayHK及內地支付寶今日宣布在電子錢包內新增「香港健康碼」服務，即日起市民可在App內直接開通及使用「港康碼」，為日後出行作準備。

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有別於現時需要用手機或電腦輸入「港康碼」網站地址，再提交申請和登入系統，AlipayHK表示，已增設「香港健康碼」小程式，在首頁點擊「香港健康碼」圖標即跳轉進入政府的「港康碼」網站註冊賬戶，並於政府網站內自行填寫相關資料進行登記；成功開通賬戶後，用戶亦可進入「香港健康碼」小程式登入「港康碼」系統。

內地支付寶用戶則可在內地支付寶App內點擊「全國健康碼」圖標，選擇「中國香港」地區進行申請，日後內地居民往返香港，可直接在App內切換相關健康碼，首階段將率先開放予身在深圳及廣州地區的內地支付寶用戶，其後再逐步拓展至其他地區用戶。

螞蟻集團粵港澳大灣區戰略發展及政府事務執行副總裁陳婉真透露，小程式在短短一個多星期完成研發、測試並快速推出，未來期望將民生服務融入各電子錢包。螞蟻集團支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，錢包增設「港康碼」有助通關後，為兩地居民往來生活、出行帶來更多的便利。

此外，AlipayHK稱，雖然封關近2年，仍有超過10萬AlipayHK用戶曾使用跨境服務，人均累計消費更超過2,000元。當中大灣區的內地城市是最多港人前往的目的地，最多AlipayHK用戶曾在深圳使用電子錢包消費，其次是廣州和珠海。

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