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【大灣區科創】新世界發展與Microsoft香港合作　推出大灣區加速器計劃　培育機械人及AI初創

理財智慧 19:00 2021/12/16

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新世界發展有限公司今日（16日）宣布，與Microsoft香港簽訂合作備忘錄，就集團培育初創企業的平台Eureka Nova，推出的大灣區加速器計劃展開合作，有關計劃主要培育機械及人工智能初創企業。Microsoft香港將成為計劃的獨家技術贊助商，為入選計劃的初創企業提供雲端平台服務等技術支援，支持其業務發展。

新世界發展與Microsoft香港簽訂合作備忘錄，就大灣區加速器計劃展開合作。出席者包括Microsoft 香港企業商務總監莊敬賢（左一）、Microsoft 香港及澳門區總經理陳珊珊（左二）、新世界發展科技及變革總監冼君行（右二）及新世界發展開發創新平台助理總經理黃振南（右一）。

Eureka Nova於今年9月，推出第一期大灣區加速器計劃，協助有志在大灣區拓展業務的初創企業，以解決集團業務問題為基礎，包括集團旗下住宅、零售及建築等部門的業務需要，尤其是增加客戶參與度，以及提升建築和物業管理的自動化服務等。計劃初期，初創企業將接受培訓，並有資深導師分析他們的產品及服務模式，制定大灣區市場策略。計劃亦為初創企業提供試點，擴大業務網絡及在大灣區的曝光機會，協助他們達到最佳市場契合度。

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

第一期計劃將專注於機械人及人工智能領域，吸引了來自世界各地的初創企業報名，最終共有9間初創企業入選，當中包括4間內地公司、4間海外公司及1間香港公司。這9間初創企業，將獲得Eureka Nova 的發展支援及培訓，並有機會與新世界發展旗下的業務部門緊密合作。

集團與Microsoft香港簽訂合作備忘錄後，Microsoft香港會成為第一期大灣區加速器計劃的獨家技術贊助商，為計劃中的初創企業提供Microsoft Azure雲端服務平台，讓這些企業以企業級別的雲計算平台建立、運行及管理應用程式，實現其創意及解決方案。初創企業可運用Microsoft Azure提供的不同產品與服務，包括人工智能、物聯網、機器學習、混合實境技術等。

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參與計劃的初創企業將有機會與大灣區內的新世界發展業務部門，及Microsoft 香港合作，將其科技解決方案進行落地試行並擴大規模。Microsoft 香港將為這些初創公司提供技術諮詢，以將其解決方案的商業價值進一步提升至企業級別，包括協助初創企業滿足網絡安全的相關要求，以及建立可長期發展的内部架構。初創企業得以於大灣區這個新興的創新樞紐展示其新科技，更可以學習和了解與大型商對商客戶合作的業務需求。

新世界發展科技及變革總監冼君行表示：「新世界發展致力於發展大灣區，我們相信大灣區將成為亞洲主要的創新及創意中心。Eureka Nova 與Microsoft 香港將全力支持大灣區初創企業，協助推動區內的科技發展及商業化進程。」

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

Microsoft的大灣區發展重點之一，是透過其廣泛的研究及創新能力促進科技人才流動和資源交流，以將大灣區打造成全球創新及科技中心，在大灣區建立一個全面的合作夥伴生態圈，利用其自身於人工智能、物聯網、雲計算及大數據等專業領域上建立的優勢，加快推動區內數碼轉型。

Microsoft 香港及澳門區總經理陳珊珊表示：「香港商界攜手取得更大成就的關鍵在於扶持初創企業的成功；而創新公司若有計劃拓展香港以外的市場，必須倚仗穩固、可靠及安全的雲基礎設施。我們很高興成為 Eureka Nova第一期大灣區加速器計劃的科技贊助商，協助創新者實現夢想，並為現今的數碼經濟培育更多人才。」

大灣區加速計劃將於明年上旬舉辦演示日，屆時入選的初創企業將有機會向新世界旗下部門及子公司高層、相關業務持份者等，展示其產品及業務整合方案，尋求合作機會。
 

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撰文 : 陳楚琨

數碼轉型 經濟 大灣區 人工智能 Microsoft 香港 機器學習 機械人 大數據 雲端

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