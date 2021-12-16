拜登提名甘迺迪之女及關穎珊 分任美國駐澳洲及伯利茲大使

美國總統拜登周三（15日）公布兩個高級外交官員提名，分別提名美國前總統甘迺迪唯一在世子女卡洛琳出任美國駐澳洲大使，以及「華裔冰后」關穎珊出任美國駐中美洲國家伯利茲大使。澳洲媒體估計，卡洛琳將尋求加強美國及澳洲關係。

拜登初上美國真人秀 用支持率低自嘲（有片） 【下一頁】

拜登（Joe Biden）是次提名的2人都是美國民主黨內星級人物，美國媒體分析指，卡洛琳和關穎珊的提名顯示拜登高度重視美國與2國的關係，惟提名仍需美國參議院批准。據報是次任命傳聞已久，惟因遭共和黨在參議院屢次阻撓而延遲接近1年。據悉自2月以來，共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）已阻止了拜登逾50項任命。

現年64歲的卡洛琳（Caroline Kennedy）是美國第35屆總統甘迺迪（John Kennedy）唯一在世子女。甘迺迪在1963年遇刺身亡，消息震驚全球，當時卡洛琳年僅6歲。弟弟小甘迺迪（John Kennedy Jr.）在1999年時飛機失事，和太太一同身亡。

民調預測2024美國大選 特朗普或贏拜登 【下一頁】

卡洛琳在美國前總統奧巴馬（Barack Obama）競選期間，公開表示支持並形容奧巴馬或成和父親一樣偉大的人物。卡洛琳在及2014年至2017年期間，曾擔任美國駐日本大使，2018年演講時表示女性身份有助和當地民眾建立關係。澳洲特別廣播服務公司（SBS）指，隨著中澳關係轉趨緊張，料卡洛琳將尋求加強美澳關係。

拜登同時提名現年41歲的關穎珊（Michelle Kwan），出任美國駐伯利茲（Belize）大使。關穎珊為美國著名退役花式滑冰運動員，曾5次奪得世界競標賽冠軍，和2次在冬季奧運會上摘牌。父母為香港移民，退役後修讀塔夫茨大學（Tufts University）國際關係碩士學位，主力研究美國及亞太地區外交政策，2007年曾到中國訪問，包括到訪北京和香港等地。她在2018至2020年期間擔任拜登競選代理主任。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀