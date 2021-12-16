【大行報告】滙豐研究下調多隻物管股目標價　狠削世茂服務78%至6元　惟調升中海物業39%

▲ 滙豐研究下調多隻物管股目標價 狠削世茂服務78%至6元

內房債務危機拖累物管股近日急跌。滙豐研究表示，憂慮房地產發商會將物管公司用於融資，對物業行業變得審慎，同時，物管公司或下調增長指引。該行表示，將行業明年及2023年的盈利預測下調8%及12%，覆蓋股份的目標價也平均下調23%，並大削世茂服務 （00873） 、融創服務 （01516） 及雅生活 （03319） 的目標價77.8%、46.9%、50%，其中，世茂服務的目標價削至僅6元。

該行表示，現較為推薦碧桂園服務 （06098） 及中海物業 （02669） ，其中中海物業的目標價獲上調39%。

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滙豐研究表示，此前基於增長前景，對物管行業樂觀。但行業於11月初大幅回調，令人措手不及，主因市場憂慮發展商利用這些盈利公司，用作紓緩財務壓力，因此該行已將明年物管業的展望下調。該行指，現時物管業將會遭遇更具挑戰的經營環境，公司或會下調其中綫增長指引，這或觸發進一步的評級下調，關注點也從增長轉移至融資憂慮。

該行指，現時採用新的部署量化預期母企貢獻物管公司的在管面積，基於母企或姊妹企業的信貸風險考慮，下調明年及2023年母企可貢獻物管公司的在管面積預期。

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