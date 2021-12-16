【Omicron變種】法國防傳入 禁英國旅客入境

英國受新冠肺炎Omicron變種病毒侵襲，當地單日確診個案創紀錄新高，各國重新收緊英國旅客入境限制。法國周四（16日）宣布自周六（18日）早上起，所有來自英國的旅客、除非有必要理由，否則禁止入境。而法國或歐盟國家公民仍然可以從英國入境，但須取得有效新冠檢測結果。

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法國周四發表聲明，引用英國政府言論指英國短期內將面臨Omicron變種威脅，為免Omicron於法國快速傳播，法國將收緊對英國旅客出入境要求。

法國宣九周六早上起，對英國旅客實施旅遊限制，禁止前往法國旅遊或商務工作，必須有「合理原因」才批准入境。至於法國或歐盟國家公民及其親屬仍然可以從英國入境當地。

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法國政府發言人阿塔爾（Gabriel Attal）向當地電視台表示，當局同時收緊入境措施，所有獲准從英國入境的旅客，不論有否接種新冠疫苗，必須在出示24小時內有效病毒檢測陰性結果、抵境後亦要再次進行病毒測試，並在指定場所隔離最少48小時。

法國當局亦表示，旅客有義務在入境當地前於網上入境系統申報法國逗留地址。

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責任編輯：郭麗明