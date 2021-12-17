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供應鏈混亂芝士短缺 卡夫向無得食芝士蛋糕民眾派錢

環球社會熱點 09:05 2021/12/17

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不少美國家庭都會自製或購買芝士蛋糕慶祝聖誕節，但美國供應鏈危機已持續數月，加上牛奶產量下跌導致全國乳製品短缺。有生產忌廉芝士的美國食品商卡夫宣布向過萬名民眾派錢，津貼他們今年聖誕節買其它甜品慶祝。

美國供應鏈危機持續 FDA指111款藥物短缺 【下一頁】

卡夫（Kraft）旗下的費城忌廉芝士深受歡迎，不少美國民眾製造芝士蛋糕等甜品時會用到這款食材。

瀏覽芝士短缺的情況

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卡夫周四（16日）發起一項名為「Spread The Feeling」的活動，向1.8萬名民眾提供20美元（約156港元）的津貼，讓民眾今年聖誕購買甜品。

卡夫網站會分兩階段以先到先得形式開放1.8萬個名額，民眾成功登記後只需在周五（17日）至下周五（24日）期間購買甜品，並將相關收據上傳至卡夫網站，就可獲得20美元津貼。

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卡夫在網站上表示，不少家庭都期待在聖誕佳節食芝士蛋糕這個傳統。而今年或有部分家庭受芝士短缺影響，卡夫希望他們即使改食其它甜品也能感受節日氣氛。

卡夫發言人表示，旗下大量產品的需求持續增加，而且愈來愈多民眾在家食早餐並使用忌廉芝士來製作甜品，估計產品短缺趨勢仍會持續一段時間。

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責任編輯：鄭錦玲

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