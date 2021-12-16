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【內房危機】新力控股續停牌　稱不確定能否實施緩解流動資金問題措施

股市 17:58 2021/12/16

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新力今日發公告稱將繼續停牌。

內房股新力控股 （02103） 今年9月20日股價一度急瀉逾9成，其後中途停牌，至今仍未復牌。新力今日發公告稱將繼續停牌，並公佈12月15日接獲聯交所的復牌指引，倘該公司未能於2023年3月19日前就導致其停牌的事項採取補救措施，將被取消上市地位。

聯交所的復牌指引，要求新力控股遵守上市規則第13.24條；以及公佈所有重大資料，以供該公司股東及其他投資者評估本公司的狀況，否則須繼續停牌。倘新力未能於2023年3月19日前，就導致其停牌的事項採取補救措施、使聯交所信納其已履行復牌指引及全面遵守上市規則以及恢復股份買賣，則聯交所上市科將建議聯交所上市委員會取消新力的上市地位。

新力又表示，其股份及債務證券將繼續於聯交所暫停買賣，直至另行通知為止。集團能否成功實施公告所述緩解流動資金問題的措施，尚不確定。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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