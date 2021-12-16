【C家教路@iM網欄】聯儲局更新縮表前夕 港股醫藥板塊再現黑天鵝

股市12月至今面臨多翻挑戰，一來Omicron疫情散播的消息一直擴張，現時已經出現死亡個案，以及一向市場認為防控能力較高的中國亦出現零星的Omicron確診個案；二來聯儲局轉「鷹」並將於筆者撰稿後給予縮表的最新時間表，屆時市場對所有資產又會有新的看法。此前，由於面臨加息週期，黃金的需求相對轉弱，市場避險情緒繼續支撐美元指數逐漸轉強，同時國內近期放水亦支持A股的反彈，可見東方財富 (300059) 近期強勢的表現。
反而港股可說是多災多難，除了內房的消息沒完沒了，令世茂集團 (00813)、中國恒大 (03333) 等公司股價本月至今跌逾三成，相關的物業管理股仍不例外。此外，本周三（15日）有傳美國財政部將擬擴大投資黑名單，除了一眾與人工智能、面部識別或生物識別工具已有部分公司被制裁，最新消息更指將納入生物科技公司。此舉隨即引來近期非常弱勢的CXO公司如藥明生物 (02269) 的大手拋售，當日股價跌幅逾兩成，越過多個牛熊證收回價的區域。
筆者認為在聯儲局公佈縮表言論前，港股的醫療保建板塊出現股災級別下跌，可說是雪上加霜。其藥明生物屬市場關注的業界龍頭股，管理層的透明度及業績的能見度使公司估值有一定溢價，這次納入生物科技公司的消息，將會令市場在12月「收爐」之際，沽售一眾原已弱勢且海外有一定收入的公司，藥明生物現時北美收入來源約有五成。
其實早於10月，美國已有情報官員警告藥明生物近期收購海外公司的製造工廠，將會令美國繼續依賴中國製造，反映藥明生物存在一定地緣政治風險。不過，管理層亦曾於上月指出公司現時的產能佔全球的仍很低，公司早已派出公關人員與當地官員交涉，客戶方面亦未有出現擔憂的情況。
國內CDE政策收緊、COVID的口服藥及地緣政治的變化，令市場對藥明生物的估值出現變化。經過周三的急瀉後，公司明年估值約60倍以支撐三至四成的未來數年平均增長，唯美國制裁方面仍是未知之數。
作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有東方財富及藥明生物的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/
作者_李浩德簡介：
有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。
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