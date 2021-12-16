【C家教路@iM網欄】聯儲局更新縮表前夕 港股醫藥板塊再現黑天鵝

股市12月至今面臨多翻挑戰，一來Omicron疫情散播的消息 一直擴張，現時已經出現死亡個案， 以及一向市場認為防控能力較高的中國亦出現零星的Omicron 確診個案；二來聯儲局轉「鷹」 並將於筆者撰稿後給予縮表的最新時間表， 屆時市場對所有資產又會有新的看法。此前，由於面臨加息週期， 黃金的需求相對轉弱，市場避險情緒繼續支撐美元指數逐漸轉強， 同時國內近期放水亦支持A股的反彈，可見東方財富 (300059) 近期強勢的表現。

反而港股可說是多災多難，除了內房的消息沒完沒了，令世茂集團 (00813)、中國恒大 (03333) 等公司股價本月至今跌逾三成，相關的物業管理股仍不例外。此外， 本周三（15日）有傳美國財政部將擬擴大投資黑名單， 除了一眾與人工智能、 面部識別或生物識別工具已有部分公司被制裁， 最新消息更指將納入生物科技公司。此舉隨即引來近期非常弱勢的C XO公司如藥明生物 (02269) 的大手拋售，當日股價跌幅逾兩成，越過多個牛熊證收回價的區域。

筆者認為在聯儲局公佈縮表言論前， 港股的醫療保建板塊出現股災級別下跌，可說是雪上加霜。 其藥明生物屬市場關注的業界龍頭股， 管理層的透明度及業績的能見度使公司估值有一定溢價， 這次納入生物科技公司的消息，將會令市場在12月「收爐」之際， 沽售一眾原已弱勢且海外有一定收入的公司， 藥明生物現時北美收入來源約有五成。

其實早於10月， 美國已有情報官員警告藥明生物近期收購海外公司的製造工廠， 將會令美國繼續依賴中國製造， 反映藥明生物存在一定地緣政治風險。不過， 管理層亦曾於上月指出公司現時的產能佔全球的仍很低， 公司早已派出公關人員與當地官員交涉， 客戶方面亦未有出現擔憂的情況。

國內CDE政策收緊、COVID的口服藥及地緣政治的變化， 令市場對藥明生物的估值出現變化。經過周三的急瀉後， 公司明年估值約60倍以支撐三至四成的未來數年平均增長， 唯美國制裁方面仍是未知之數。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金— 中國股票基金經理。C基金現時持有東方財富及藥明生物的長/短倉 。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www. facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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