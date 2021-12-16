▲ 【香港經濟】香港經濟復甦帶動失業率降至4.1% 9月至11月約15.8萬人失業

統計處發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由8月至10月的4.3%下跌至9月至11月的4.1%。就業不足率亦由8月至10月的1.9%下跌至9月至11月的1.8%。

勞工及福利局局長羅致光指，隨着經濟持續復甦，勞工市場繼續改善，料在本地疫情維持受控下，本地經濟及勞工市場情況應會繼續改善，提到社會必須努力實現更廣泛的疫苗接種，並遵從防疫措施，為全面經濟復甦打穩基礎，政府會繼續密切留意相關情況。

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失業人數（不經季節性調整）由8月至10月的17.18萬人下跌到9月至11月的15.8萬人，減少約1.38萬人。同期的就業不足人數亦由7.27萬人下跌至7萬，減少約2700人。

總就業人數由8月至10月的366.65萬人，上升到9月至11月367.33萬人，增加約6 800人。同期的總勞動人口則由383.82萬下跌至383.13萬人，減少約6900人。

政府指，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見下跌。失業率方面，建造業和零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於餐飲服務活動業和藝術、娛樂及康樂活動業。

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