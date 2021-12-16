【聖誕商機】天然聖誕樹有價有市　3星期賣過千棵　11月初已售罄

▲ 今年聖誕樹供應緊張，但港人亦不惜「捱貴價」提早訂購。（陳靜儀攝）

港人已連續兩年無法到外地歡度聖誕佳節，故希望透過布置家居，增添聖誕氣氛。有市民透露，今年將會花2,500元購買聖誕樹等產品布置家居。普遍零售商亦指，今年聖誕樹供應緊張，但港人亦不惜「捱貴價」提早訂購；有商戶於聖誕節一個月前，已提早截單。

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園藝平台Buzztrees留意到今年聖誕樹銷售如火如荼，便首次為一間花墟小店代理銷售聖誕樹。該平台項目經理姚小姐透露，自11月起，公開接受訂購聖誕樹，約2至3星期後、即聖誕節前一個月已經全數售罄，合共售出過千棵聖誕樹。

8至9呎聖誕樹缺貨

據她了解，去年聖誕樹銷情亦不俗，主要是因為市民疫下留港消費，亦希望有節日氣氛。今年市民擔心買不到聖誕樹，反而進一步提早訂購。一般家庭顧客較常訂購5至6呎、6至7呎的聖誕樹，價格約3,000至4,000元左右。客源6成是家庭客，當中以村屋及獨立屋住戶居多，佔其中的8至9成。

聖誕樹火速售罄的原因，除了是因為消費者踴躍訂購之外，今年供應短缺、船運延誤亦是另一重要原因。姚小姐稱：「8至9呎的聖誕樹並非無人問津，而是缺貨，有貨亦十分貴。」

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另一零售商Gift Flowers HK創辦人鍾震東稱，受聖誕樹提價影響，今年銷售額估計將會增加30%。他透露，由於美國山火導致聖誕樹失收，部分進口商亦只好取消定單，該企所有原棵聖誕樹更早於11月初全部售罄。以往平均消費金額約2,000元以內，7至8呎聖誕樹最為暢銷，今年平均單價提升至3,000至4,000元，惟聖誕樹呎數則跌至6至7呎左右。

御花店負責人陳先生同樣表示，由於市民今年提早訂貨，4至7呎的貴族松新鮮聖誕樹較往年更快售罄；而且亦有較多家庭客直接上門市挑選聖誕產品，人均消費約1,000元。

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迷你版合家居 盆栽熱門之選

盡管供應短缺、價錢上漲，但鍾震東指出，聖誕布置的需求在疫情爆發後大幅增加。他相信原因是疫情持續多時，港人亦希望過節時給予自己少少獎勵，故仍然會購買真的聖誕樹。除了天然聖誕樹外，花環、迷你聖誕樹等聖誕盆栽亦是熱門之選。鍾又稱，聖誕花環銷售限制較少，可以加單應付日漸增加的需求，料花環生意額較去年增加1倍。而以松樹葉製成的迷你聖誕樹，銷情亦不俗，主要用於送禮。

今年剛開業的Let Hope Bloom，同樣售賣迷你聖誕樹。其負責人Clara表示，聖誕銷情良好，高50及70厘米的新鮮迷你聖誕樹已售罄，整體生意額比預期超出5成，人均消費約1,000元。

她又提到，由於香港的居住環境較窄，高50至90厘米的迷你聖誕樹符合港人需求，而企業客戶則較喜愛聖誕花環，並喜歡自行組合上面的裝飾。

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記者：葉泳珊、李智美