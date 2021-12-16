  • 24°C
香港時間 : 20211216日 (四) 18:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕商機】天然聖誕樹有價有市　3星期賣過千棵　11月初已售罄

商業 18:00 2021/12/16

分享：

今年聖誕樹供應緊張，但港人亦不惜「捱貴價」提早訂購。（陳靜儀攝）

港人已連續兩年無法到外地歡度聖誕佳節，故希望透過布置家居，增添聖誕氣氛。有市民透露，今年將會花2,500元購買聖誕樹等產品布置家居。普遍零售商亦指，今年聖誕樹供應緊張，但港人亦不惜「捱貴價」提早訂購；有商戶於聖誕節一個月前，已提早截單。

【聖誕派對】在家派對刺激酒類銷情　有港人花6000元買酒　料生意額最多升5成

園藝平台Buzztrees留意到今年聖誕樹銷售如火如荼，便首次為一間花墟小店代理銷售聖誕樹。該平台項目經理姚小姐透露，自11月起，公開接受訂購聖誕樹，約2至3星期後、即聖誕節前一個月已經全數售罄，合共售出過千棵聖誕樹。

8至9呎聖誕樹缺貨

據她了解，去年聖誕樹銷情亦不俗，主要是因為市民疫下留港消費，亦希望有節日氣氛。今年市民擔心買不到聖誕樹，反而進一步提早訂購。一般家庭顧客較常訂購5至6呎、6至7呎的聖誕樹，價格約3,000至4,000元左右。客源6成是家庭客，當中以村屋及獨立屋住戶居多，佔其中的8至9成。

聖誕樹火速售罄的原因，除了是因為消費者踴躍訂購之外，今年供應短缺、船運延誤亦是另一重要原因。姚小姐稱：「8至9呎的聖誕樹並非無人問津，而是缺貨，有貨亦十分貴。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

另一零售商Gift Flowers HK創辦人鍾震東稱，受聖誕樹提價影響，今年銷售額估計將會增加30%。他透露，由於美國山火導致聖誕樹失收，部分進口商亦只好取消定單，該企所有原棵聖誕樹更早於11月初全部售罄。以往平均消費金額約2,000元以內，7至8呎聖誕樹最為暢銷，今年平均單價提升至3,000至4,000元，惟聖誕樹呎數則跌至6至7呎左右。

御花店負責人陳先生同樣表示，由於市民今年提早訂貨，4至7呎的貴族松新鮮聖誕樹較往年更快售罄；而且亦有較多家庭客直接上門市挑選聖誕產品，人均消費約1,000元。

【港康碼】AlipayHK電子錢包新增「香港健康碼」服務　可直接登入「港康碼」系統

迷你版合家居　盆栽熱門之選

盡管供應短缺、價錢上漲，但鍾震東指出，聖誕布置的需求在疫情爆發後大幅增加。他相信原因是疫情持續多時，港人亦希望過節時給予自己少少獎勵，故仍然會購買真的聖誕樹。除了天然聖誕樹外，花環、迷你聖誕樹等聖誕盆栽亦是熱門之選。鍾又稱，聖誕花環銷售限制較少，可以加單應付日漸增加的需求，料花環生意額較去年增加1倍。而以松樹葉製成的迷你聖誕樹，銷情亦不俗，主要用於送禮。

今年剛開業的Let Hope Bloom，同樣售賣迷你聖誕樹。其負責人Clara表示，聖誕銷情良好，高50及70厘米的新鮮迷你聖誕樹已售罄，整體生意額比預期超出5成，人均消費約1,000元。

她又提到，由於香港的居住環境較窄，高50至90厘米的迷你聖誕樹符合港人需求，而企業客戶則較喜愛聖誕花環，並喜歡自行組合上面的裝飾。

【疫市營商】活化「永華麵家」領集團拓亞洲菜領域　「軍師」黃傑龍：不想走回頭路

零經驗接手餐飲生意　黃傑龍首年「無糧出」　營商哲學全靠閱讀與思考

記者：葉泳珊、李智美

相關文章

【港康碼】AlipayHK電子錢包新增「香港健康碼」服務　可直接登入「港康碼」系統
今日
【港康碼】AlipayHK電子錢包新增「香港健康碼」服務　可直接登入「港康碼」系統
【疫市營商】活化「永華麵家」領集團拓亞洲菜領域　「軍師」黃傑龍：不想走回頭路
今日
【疫市營商】活化「永華麵家」領集團拓亞洲菜領域　「軍師」黃傑龍：不想走回頭路
【電子支付】Visa調查：港人最常用支付卡　小金額更傾向無現金交易
今日
【電子支付】Visa調查：港人最常用支付卡　小金額更傾向無現金交易
【聖誕派對】在家派對刺激酒類銷情　有港人花6000元買酒　料生意額最多升5成
2021/12/14
【聖誕派對】在家派對刺激酒類銷情　有港人花6000元買酒　料生意額最多升5成

你可能感興趣

【港康碼】AlipayHK電子錢包新增「香港健康碼」服務　可直接登入「港康碼」系統
今日 12:50
【港康碼】AlipayHK電子錢包新增「香港健康碼」服務　可直接登入「港康碼」系統
【疫市營商】活化「永華麵家」領集團拓亞洲菜領域　「軍師」黃傑龍：不想走回頭路
今日 11:23
【疫市營商】活化「永華麵家」領集團拓亞洲菜領域　「軍師」黃傑龍：不想走回頭路
【電子支付】Visa調查：港人最常用支付卡　小金額更傾向無現金交易
今日 17:15
【電子支付】Visa調查：港人最常用支付卡　小金額更傾向無現金交易
山火 家居 疫情 小店 聖誕節 零售

下一篇文章

【電子支付】Visa調查：港人最常用支付卡　小金額更傾向無現金交易
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費優惠】聖誕節新年快到　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】聖誕節新年快到　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
零經驗接手餐飲生意　黃傑龍首年「無糧出」　營商哲學全靠閱讀與思考
零經驗接手餐飲生意　黃傑龍首年「無糧出」　營商哲學全靠閱讀與思考
【疫市營商】活化「永華麵家」領集團拓亞洲菜領域　「軍師」黃傑龍：不想走回頭路
【疫市營商】活化「永華麵家」領集團拓亞洲菜領域　「軍師」黃傑龍：不想走回頭路
德勤香港高科技高成長及明日之星獎項　15家數碼港社群企業獲獎
德勤香港高科技高成長及明日之星獎項　15家數碼港社群企業獲獎
【疫市營商】新地12個商場斥4700萬迎聖誕　料營業額升18%至5.5億元（多圖）
【疫市營商】新地12個商場斥4700萬迎聖誕　料營業額升18%至5.5億元（多圖）
【港康碼】AlipayHK電子錢包新增「香港健康碼」服務　可直接登入「港康碼」系統
【港康碼】AlipayHK電子錢包新增「香港健康碼」服務　可直接登入「港康碼」系統
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款