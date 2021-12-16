▲ 【香港經濟】港府2020/21財年錄569億元虧損 資產淨值2.1萬億元

政府公布2020至2021財政年度綜合帳目，期內以現金收付制帳目則錄得2,325億元赤字，按應計制編製的綜合財務表現表錄得569億元虧損。

政府解釋，是由於應計制帳目計及外匯基金、房委會和其他政府基金的盈餘，而部分盈餘被退休金負債準備，以及政府應佔的政府企業虧損抵銷。

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按應計制編製，截至2021年3月31日，政府的資產淨值為21,056億元，當中包括三項儲備：一般儲備（7,250億元）、外匯基金儲備（8,336億元）及資本開支儲備（5,470億元）。截至3月底，政府的財政儲備為9,278億元。

政府發言人稱，政府的一般儲備為7,250億元，較現金收付制帳目所示的9,278億元財政儲備少2,028億港元；有此差異，原因是應計制帳目所示的政府財務資產淨值計及政府的負債，例如已發行的政府債券和票據、公務員的退休金準備及員工尚餘假期準備，而部分負債被政府在港鐵 （00066） 及機場管理局的投資等財務資產抵銷。

政府發言人表示，應計制帳目與現金收付制帳目各有不同的匯報目的。現金收付制帳目以財政年度內實際現金收入與開支作為編製基礎，主要顯示公帑支出是在立法會批准的金額及範圍內，而應計制帳目則旨在展示更多關於政府財務表現及狀況的資料。

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