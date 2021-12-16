雋薈228呎開放式示範單位　露台設日式風呂　可chill住望街景

由益兆集團控股及俊和發展合作發展的旺角鼓油街新盤雋薈SOHO開放示範單位予傳媒。發展商開放3個示範單位，其中一個以18樓A室為藍本搭建，實用面積228平方呎，開放式間隔，外連22平方呎露台及16平方呎工作平台。

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單位客飯廳用大櫃間隔為寢區和起居室兩部份，增加私隱度，靠大門一側為開放式廚房。設計師用暖色調佈置房間，屏風櫃則增強室內空間感。客飯廳直接連接景觀工作台，設計師在此設有淺木色和式風呂，營造日本溫泉旅館感覺，住戶可望市景浸泡溫泉。

發展商同時開放無改動單位，間隔及面積同樣為18樓A室的228平方呎及開放式間隔。值得留意，無改動單位的洗衣機位於露台。

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另一個無改動單位以18樓F室為藍本搭建，實用面積193平方呎，開放式間隔。單位客飯廳以方形開則，方便擺放家具，並以落地玻璃趟摺門連接工作露台。單位開放式廚房旁設大窗，可加強室內通風及採景。

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