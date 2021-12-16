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【學士學位】港府：自資課程資助額增至3.32萬元 均適用於新生和舊生

理財智慧 22:01 2021/12/16

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港府今日（16日）公布，將免入息審查資助計劃的資助金額由本學年的3.31萬元增至3.32萬元，調整後均適用於符合資格的新生和舊生。

【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

發言人表示，其資助在相關課程的正常修業期內發放，而就讀相關課程的合資格學生，只需支付扣除資助後的學費；有需要的學生仍可就實際應繳的學費向在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處申請學生資助。

【兼職推介】康文署請非公務員合約兼職帶位員 於荃灣大會堂或葵青劇院驗票 時薪57元：【下一頁

    點擊圖片放大

免入息審查資助計劃是行政長官於20217年7月公布的多項支持優質教育的優先措施之一，由2017／18學年開始提供免入息審查資助給符合以下資格的香港學生：
 
（一）如報讀合資格的自資首年學士學位課程，須在香港中學文憑考試考獲「3322」的成績（即中國語文科及英國語文科取得第3級成績，數學科必修部分、通識教育科取得第2級成績）；或
 
（二）如報讀合資格的自資銜接學位課程，須具有副學位資歷（即修畢相關經本地評審副學位課程）。

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責任編輯：潘曉豐

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