【異動股】 兗州煤業拓展新能源 股價大升24%

兗州煤業（01171）計劃發展新能源業務，帶動股價今日（16日）狂飆24.2%，收報17.76元，成交額17.5億元。兗煤公布未來5至10年發展戰略綱要，包括5個產業發展方向，分別為礦業、高端化工新材料、新能源、高端裝備製造、智慧物流。

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兗煤公布最新發展戰略綱要，推進風電、光伏及配套儲能等新能源產業項目開發建設。在礦業產業方面，力爭5至10年煤炭產量達到每年3億噸，建成8座以上千萬噸級綠色智能礦山。在新能源發展芳面，力爭5至10年新能源發電裝機規模達到1,000萬千瓦以上，氫氣供應能力超過每年10萬噸。

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記者：郭秀慧