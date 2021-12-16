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【蘋果Mac】macOS Monterey 12.1更新　部份M1 Mac用戶未能下載

科技 17:32 2021/12/16

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蘋果（Apple）日前推出了macOS Monterey 12.1更新，新版macOS Monterey系統增加了「同播同享」（SharePlay）、隱藏我的電郵、Apple Music語音點播計劃等功能。不過據外國科技網站9To5Mac報道，有使用M1芯片版本的Mac用戶投訴，其Mac機並沒有顯示可以更新。

報道指，部份M1 Mac用戶在社交媒體上表示，未能在系統偏好設置中看到macOS Monterey 12.1更新，尤其是搭載了M1, M1 Pro和M1 Max芯片的用戶。另有部分用戶則嘗試透過App Store下載macOS Monterey安裝程式，惟一直卡在52%。

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在未有官方解決方法前，9To5Mac指，Mac用戶可以進入 恢復模式（Recovery Mode），然後重新下載macOS，便會自動下載最新版本。

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責任編輯：吳嘉雯

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