【理財熱話】30歲女用「一根髮夾」換物28次 耗時18個月不花錢 終得到62萬房子

近年外國興起「以物換物」的形式換取更昂貴的物品，在美國三藩市有一位30歲的女生名叫Demi Skipper，在去年5月「封城」期間，她透過社交平台發送千則私訊給網友商談交換物品，更一度被平台禁止使用權限。經過18個月的時間、28次交換，以一根髮夾展開了「換物計畫」，最終換到一間位於田納西州價值8萬美元（約62萬港元）的兩間臥室的屋子，她還打算「重來一遍」用這間屋子換一個髮夾，希望把房子送給真正有需要的人。

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綜合外媒報道，她透露在換物的過程中，曾換到一條平價的鑽石頸鍊。當她換到鑽石項鏈時，預計價值2萬美元（約15.6萬港元），怎料只值2500美元（約1.95萬港元），令她大失所望。

按圖了解，28次換物清單：

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她原本在行動支付服務 Cash App 工作，在隔離期間，她受到加拿大博主Kyle MacDonald在 2015 年YouTube的一場TEDx演講啟發，從一個紅色迴紋針開始，最後換到一間房子。她試圖尋找這幾年是否有其他人完成類似的交易，結果發現沒有別人做過，她把心一橫，「我要成為第二個這樣做的人。」，她謹守2條規則：不與認識的人交易，不花錢。

最終在第28次的交易中，她取得大豐收。當她走到房子前，簡直難以置信，她與丈夫計劃把新屋子翻新，並在明年 1 月暫時搬到該處居住。

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責任編輯：陳頌潔