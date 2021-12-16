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【大灣區】政府公佈大灣區律師執業試詳情 將在明年6月11日於深圳舉行

理財智慧 17:25 2021/12/16

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內地司法部近日公告了第二屆粵港澳大灣區律師執業考試詳情。考試將於明年6月11日在深圳舉行，符合條件者可於下月10日至20日登錄司法部網站報名。

【兼職推介】康文署請非公務員合約兼職帶位員 於荃灣大會堂或葵青劇院驗票 時薪57元【下一頁

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

政府表示，香港的法律執業者，包括累計律師執業經歷五年以上的年輕律師和大律師，在通過考試取得相關執業證書後，可在大灣區內地九市辦理適用內地法律的部分民商事法律事務。而他們也可受聘於九市的內地律師事務所、港澳與內地合夥聯營律師事務所，更可成為當地的內地律師事務所合夥人。

 

律政司司長鄭若驊表示，首次粵港澳大灣區律師執業考試今年順利落實，實有賴中央，特別是司法部大力支持。律政司繼續積極配合司法部和廣東省司法廳落實明年考試的工作。而通過首次考試的香港法律執業者，下一步將參加由廣東省律師協會安排的集中培訓和考核，以增強他們處理內地法律實務的知識。

【專業工種】教育局請言語治療主任 為語言障礙學生提供專業評估 最高月薪逾7.3萬【下一頁

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記者：鄭日棱

職涯規劃 律師 鄭若驊 律政司

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