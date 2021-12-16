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澳洲充氣城堡突被強風吹起 釀4學童墜落亡

環球社會熱點 17:45 2021/12/16

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澳洲塔斯曼納尼亞州周四（16日）發生罕見意外，1間小學內的充氣城堡被強風吹起，連同當時在城堡內的兒童被吹至半空。意外造成4名學童死亡，另有5人受傷。澳洲警方表示，會向相關人員提供輔導。

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意外發生於周四早上約10時30分，位於塔斯曼納尼亞州德文港市（Devonport）的Hillcrest小學正在舉行活動慶祝學年結束，準備迎接聖誕假期。其間，充氣城堡（jumping castle）被強風吹起，當時在城堡內玩樂的一批兒童從高達10米的半空墜落。

警方和救援人員接報到場，並出動數架直升機到場將受傷兒童送院。警方下午證實4名兒童死亡，分別2男2女，年齡介乎10至11歲。另有5人受傷需送院，其中4人危殆。當地警方形容事件是悲劇，情況令人感到悲傷，有網上流傳圖片顯示有警員一度落淚。

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校方事發後即刻宣布停止所有校內活動，並通知家長接子女放學。澳洲警方表示，會向最先抵達現場人士及家長提供輔導，惟目前仍未能解釋事件起因，當地氣象部門預測該地區有微風。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）形容事件是一場可怕悲劇，承諾澳洲聯邦政府會向當地政府提供支援。

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責任編輯：李俊儀

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