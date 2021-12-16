  • 23°C
香港時間 : 20211216日 (四) 20:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電池技術】星洲大學研發生物降解鋅電池  埋到泥土中可自行分解

科技 19:30 2021/12/16

分享：

研究人員表示，與常見的鋰離子電池相比，其只是鋰電池十分之一。主要是因為錳和鋅的地殼存量比鋰多，成本自然比較便宜，且電量耗盡後，直接將電池埋入土壤即可，一個月內可完全分解。

新加坡南洋理工大學（NTU）開發出像紙一樣薄的生物降解鋅電池，盼未來可以為穿戴式電子設備提供另一電池選擇。當電量耗盡時也不用擔心回收問題，研發團隊稱埋進泥內讓其自行分解即可，而新型電池的價錢只是鋰電池的十分之一。

【電池技術】天氣太凍手機「罷工」？ 美大學用石墨烯泡沫研發「電池外套」

團隊研發的鋅電池製作過程較簡單，首先以絲網印刷技術將錳油墨、鋅和導電碳分別印刷在強化紙上印刷出電極。隨後浸泡電解質後，再於電極塗上一層金增加電池的導電性，最終製造出0.4毫米薄的4×4厘米的紙電池，而新型紙電池可為小型電風扇供電45分鐘，團隊認為可應用於摺疊智能手機、電子皮膚、醫學感測器等健康追蹤電子設備。

【新型電池】電池可改變呎吋？ 韓研究所模仿蛇類鱗片 研發「可伸縮」電池

該電池無論如何彎曲或摺疊，也不會中斷供電。至於價格方面，研究人員表示，與常見的鋰離子電池相比，其只是鋰電池十分之一。主要是因為錳和鋅的地殼存量比鋰多，成本自然比較便宜，且電量耗盡後，直接將電池埋入土壤即可，一個月內可完全分解。

【電池技術】遇水也不怕？ 加國大學研發新型電池解傳統電池不足

責任編輯：廖淑瑩

相關文章

【AI新星】港科企持續增長　四間科創打入中國五十強企業
2021/12/15
【AI新星】港科企持續增長　四間科創打入中國五十強企業

你可能感興趣

【AI新星】港科企持續增長　四間科創打入中國五十強企業
15:01 2021/12/15
【AI新星】港科企持續增長　四間科創打入中國五十強企業
通訊科技 創新科技及應用 大學 智能手機 新加坡

下一篇文章

【Instagram】限時動態不用被切割　IG測試延長錄製時間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡安全】十年最嚴重資安事件！　 Apache Log4J現保安漏洞
【網絡安全】十年最嚴重資安事件！　 Apache Log4J現保安漏洞
【AI新星】港科企持續增長　四間科創打入中國五十強企業
【AI新星】港科企持續增長　四間科創打入中國五十強企業
【WhatsApp】語音愛好者福音！　WhatsApp新增語音預覽功能
【WhatsApp】語音愛好者福音！　WhatsApp新增語音預覽功能
【YouTube】與Disney合作告吹？　YouTube TV可能無法觀看Disney Channel
【YouTube】與Disney合作告吹？　YouTube TV可能無法觀看Disney Channel
【Apple】蘋果推Apple Watch新年挑戰活動　鼓勵用家多做運動
【Apple】蘋果推Apple Watch新年挑戰活動　鼓勵用家多做運動
【虛擬資產】「Marvel之父」Stan Lee Twitter帳號被用作宣傳NFT　粉絲大為不滿
【虛擬資產】「Marvel之父」Stan Lee Twitter帳號被用作宣傳NFT　粉絲大為不滿
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款