【電池技術】星洲大學研發生物降解鋅電池  埋到泥土中可自行分解

▲ 研究人員表示，與常見的鋰離子電池相比，其只是鋰電池十分之一。主要是因為錳和鋅的地殼存量比鋰多，成本自然比較便宜，且電量耗盡後，直接將電池埋入土壤即可，一個月內可完全分解。

新加坡南洋理工大學（NTU）開發出像紙一樣薄的生物降解鋅電池，盼未來可以為穿戴式電子設備提供另一電池選擇。當電量耗盡時也不用擔心回收問題，研發團隊稱埋進泥內讓其自行分解即可，而新型電池的價錢只是鋰電池的十分之一。

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團隊研發的鋅電池製作過程較簡單，首先以絲網印刷技術將錳油墨、鋅和導電碳分別印刷在強化紙上印刷出電極。隨後浸泡電解質後，再於電極塗上一層金增加電池的導電性，最終製造出0.4毫米薄的4×4厘米的紙電池，而新型紙電池可為小型電風扇供電45分鐘，團隊認為可應用於摺疊智能手機、電子皮膚、醫學感測器等健康追蹤電子設備。

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該電池無論如何彎曲或摺疊，也不會中斷供電。至於價格方面，研究人員表示，與常見的鋰離子電池相比，其只是鋰電池十分之一。主要是因為錳和鋅的地殼存量比鋰多，成本自然比較便宜，且電量耗盡後，直接將電池埋入土壤即可，一個月內可完全分解。

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責任編輯：廖淑瑩