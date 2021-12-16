【BNO移民英國】頭3季共8.8萬港人取得BNO簽證

英國今年1月底開放讓符合領取英國國民海外護照（BNO）資格的香港人，申請BNO簽證赴英。英國政府發表的最新數字指，今年頭3季有8.8萬名香港人取得BNO簽證移居英國。

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英國政府周二（24日）提交香港半年報告，英國外相卓慧思（Liz Truss）在報告中提到，截至今年9月底，共有8.8萬名香港人取得BNO簽證赴英。

英國政府早前預測，首年將有約15.4萬名港人赴英，而5年內赴英的港人總數將多達32.2萬。但《衛報》報道，内政部於計劃啟動後修改數字，估計3年内循BNO簽證途徑申請赴英的人數多達50萬人。

時任房屋大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）當時表示，計劃將確保持有BNO人士及其家人在抵達後英國後有最好開始，並為家庭在尋找新居、學校等方面提供支援。

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中國外交部發言人趙立堅周三（15日）主持記者會時，批評英方無視中方嚴正立場，公然違背國際承諾，試圖將大批港人變成二等英國“公民”並從中漁利。

趙立堅稱英方反覆炒作、搞政治操弄是偽善的，也注定是徒勞的。中方不承認英國國民（海外）護照作為有效旅行證件和身份證明，要求英方立即糾正錯誤，否則只會搬起石頭砸自己的腳。

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責任編輯：鄭錦玲