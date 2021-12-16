【新冠疫情】世衛預料疫情或能2022年完結

新冠肺炎疫情全球大流行至今，近日更因變種病毒Omicron出現而似乎惡化。但世界衛生組織的專家認為，假如現有的防疫措施能夠持續嚴格執行，疫情有望受控，最快可於2022年終結。

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世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）在周三（15日）問題直播時指出，現時全球擁有應對新冠肺炎的防疫手段，若能廣泛應用，將可更好控制疫情，減少新變種出現的機會，進一步降低入院重症及死亡個案，2022年有望終結疫情。

世衛早於10月已提出新防疫目標，希望全球疫苗接種率在2022年中時能夠達至70%。但世衛總幹事譚德塞（Tedros Ghebreyesus）周二（14日）指出，Omicron變種目前正以史無前例的速度傳播，認為外界不應將其視為一款溫和的變種病毒。

譚德塞認為疫苗並非終止疫情的最有力手段，口罩﹑社交距離﹑保持良好通風及維持雙手衛生亦是重要方法。同時，譚德塞強調世衛並不反對打第3針，而是反對不公平。

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責任編輯：吳漢培