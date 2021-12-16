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10月開關無助改善旅遊業 峇里島今年僅迎45名國際旅客

環球社會熱點 17:03 2021/12/16

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新冠肺炎疫情肆虐全球，各國旅遊景點面臨旅客大幅減少的問題，其中印尼峇里島影響猶為嚴重。峇里島於10月對外重開，讓已接種種新冠疫苗的遊客入境，但當地至今只有45名國際旅客入境旅遊，與疫情爆發前差天共地。

峇里島首日開放19國旅客入境 惟國際航班未復飛 【下一頁】

峇里島旅遊局官員Gunandika表示，今年截至10月為止，峇里只有45名國際旅客乘坐遊艇從港口入境、較2019年的620萬旅客、以及去年105萬旅客大幅減少，旅客數量創有史以來最少。

雖然峇里島容許己接種新冠疫苗的旅客入境，但當地伍拉賴國際機場（Ngurah Rai International Airport）仍未批准國際航班升降，僅允許國內航班於當地降落，因此幾乎所有旅客需要透過遊艇前往峇里島。

此外，旅客需要支付300美元（2,340港元）獲得商務簽證、自費在酒店進行隔離、以及接受多次新冠病毒檢測和購買昂貴醫療保險。再加上沒有直航航班，旅客需要轉機或其他方式入境，因而大幅增加旅遊成本。

如同時染Delta 專家：或變超級變種 【下一頁】

由於Omicron變種肆虐，印尼政府增加國際旅客強制隔離日數，使峇里島旅遊業雪上加霜。其中來自英國的Wrucha 及其丈夫將於本月26日抵達雅加達，然後隔離10日，再飛往峇里島。Wrucha 認為，當局對已打針人士的隔離措施過分嚴格。

目前峇里島主要依賴本地旅客觀光，當地酒店及食肆協會負責人Ray Suryawijaya指，最近的酒店入住率約35%，旅客明顯有所回升，周末現時有約1.3萬本地旅客前往峇里島。

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責任編輯：郭麗明

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