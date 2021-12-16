【恒大3333】恒大遭多名境內債權人起訴　合共索償840億元人幣

▲ 恒大遭多名境內債權人起訴 索償840億元人幣

中國恒大 （03333） 的債務危機牽連甚廣，不少合作方均斥恒大拖欠款項或商票逾期支付。中國債權人就恒大逾期支付840億元人民幣起訴恒大，因當地企業與境外債權人競賽，爭取可收回款項。外媒引述官方文件顯示，專門處理恒大民事訴訟的內地法院已受理367宗案件，涉及840億元人民幣，相關索償是在8月24日至12月9日期間提​​交。當時，惠譽亦宣布將恒大評級下調至「有限違約」。

此前有報道指，恒大相關的訴訟被要求移至廣州市中級人民法院集中管轄。

據報恒大嚴重缺乏流動性，昔日國企重組方式未必適合，看【下一頁】

外媒引來分析師指，提出訴訟的時間顯示境內債權人在恒大違約前，已對恒大的還款能力欠去信心。Loomis Sayles的分析師表示，債權人正在競賽將恒大告上法庭，以便在恒大重組時，在收回款項可處有利位置。

外媒引述合肥建工集團的高管表示，如果工人幾個月都沒有拿到工資，就無法繼續施工。該公司正起訴恒大拖欠2.29億元人民幣款項。

以高利率借錢給恒大的信託公司等影子銀行也正在爭取收回款項。據法庭記錄，其中19宗案件涉及地下借貸糾紛，即非傳統債權人，包括酒店、金屬貿易商和製藥公司。

有熟識恒大於影子銀行借款的知情人士指，發展商及子公司從4月份開始轉向現金充裕的本地企業進行私人貸款，部份年利率更高達73%。知情人士亦指，地方政府最優先的事項是確保恒大所有項目完成，及向當地債權人的支付款項。

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