【電子支付】Visa調查：港人最常用支付卡　小金額更傾向無現金交易

▲ 有高達9成港人參與客戶忠誠及獎賞計劃，當中包括集合多個品牌的消費獎賞計劃平台。（資料圖片）

電子支付愈來愈普遍，最新調查發現，有近7成受訪者曾於 2021 年嘗試無現金支付。在香港，支付卡成為最常用的支付方式，使用率高達93%。

【疫市營商】活化「永華麵家」領集團拓亞洲菜領域 「軍師」黃傑龍：不想走回頭路

Visa公布最新調查《Visa 消費者支付取態研究 3.0》，研究香港、澳門及台灣消費者的偏好及新興趨勢。香港與台灣的情況相似，支付卡（信用卡／扣賬卡）為最常用的支付方式，使用率分別高達 93% 及 99%。

隨著電子付款日漸普及，Visa調查認為港澳兩地正過渡至無現金社會。有4成港澳受訪者預計，其城市將於未來4年內成為無現金社會。66%的香港受訪者表示，愈趨傾向在較小金額 （低至港幣 100 元） 的交易中以無現金支付，比例較2019年的56%增加 。

折扣具吸引力 更常用無現金支付

同時，有接近4成的香港受訪者希望在未來 12 個月內更常使用無現金支付，主要由於獎賞及折扣具吸引力（54%）、更衛生（52%）及交易更快捷（48%）。本地大部分受訪者表示，無現金社會的最大好處是可輕鬆追蹤財務紀錄（47%）、環保（42%）及更衛生（42%）。

調查亦發現，網上購物有望於疫情期間及之後進一步增長。流動應用程式是香港最常見的購物平台，其次為電腦網頁及流動網頁。港人又視支付系統安全、定價清晰透明及易於付款，為更佳網購體驗的首要條件。

9成曾參與獎賞計劃

除了電子支付外，新興的支付趨勢及科技亦不斷湧現，以滿足消費者不斷變化的需求。調查發現有高達9成港人參與客戶忠誠及獎賞計劃，當中包括集合多個品牌的消費獎賞計劃平台，其次是電子錢包 及信用卡／扣賬卡支付品牌。而且，有至少7成消費者更喜歡以電子方式及網上途徑兌換獎賞，例如透過應用程式掌握其獎賞狀況。「先買後付」平台正興起，但仍在萌芽發展階段，香港僅得9%受訪者曾使用先買後付。

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為你分析市況， 為財富做好準備【點開即睇】

*道富環球投資管理特約：配置黃金ETF應對高通脹*【點開即睇】

【港康碼】AlipayHK電子錢包新增「香港健康碼」服務 可直接登入「港康碼」系統

【疫市營商】中小企復甦跑贏大企業 48%業務恢復或超疫前水平

責任編輯：葉泳珊