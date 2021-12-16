【理財智慧】今次能源危機同巴黎協定有關? 預計能源價格仲有一段時間升

剛踏入十二月中旬，今年又是另一個不太寒冷的冬天，現時仍有22、23度，在街上不少人仍然可以穿短袖，可見全球暖化、天氣反常的問題已經成為全球要應對的問題，各國也加緊合作，例如限制平均溫度上升2度以內。但在香港的讀者，不多不少都會感受到能源上升的影響，例如油價上升、電費增加等。因此本文便會與讀者分析全球減排與能源價格上升之間的關係。

【理財智慧】唔好再用GDP衡量經濟發展 一文學識甜甜圈經濟學 【下一頁】

同場加映: 【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

巴黎協定

《巴黎協定》是由聯合國165個成員國於2015年簽訂的氣候協定，共同期望減少全球曖化的趨勢，包括致力減低碳排放以達到碳中和、增加各國合作、新能源投資等。各國也訂立日期達成「碳中和」的目標，以減少溫室排放，例如美國承諾在2050年實現碳中和、中國也爭取在2060年實現碳中和等。為了達到碳中和的目標，各國也開始「雷厲風行」的形式減少對傳統化石燃料的依賴，變相令能源進一步上升，預期能源價格上升的問題都會持續一段時間。

傳統能源的投資減少

雖然全球對於能源的需求一直增加，但對於傳統能源的投資一直減少。正如前面提及，各國愈來愈重視潔淨能源，對於傳統能源的需求也減少，例如推出綠色債券(限制投資於高污染的行業)、ESG評估等，不少投資公司為了公司形象都對於相關的行業投資減少，認為是「夕陽行業」，例如在今年11月20國集團(G20) 決定止提供海外未減排燃煤電廠新的財務支援。如果增加投資當然令開採成本下降；但投資減少令開採成本沒有下調空間，甚至會有上升的趨勢，相信化石燃料供應計畫提供投資只會愈來愈少。

能源價格上升

能源價格上升已經是一個不爭的事實，例如兩電早已在今年宣佈在明年將會加電費、油價在去年跌到低於零元到現時每桶75美元，美國甚至要在11月釋放5000萬桶戰略石油儲備去穩定油價、中國也因為煤價高企甚至出現限電的問題，煤價在一年內上升了超過三倍。同時，在疫情後，不少工業都希望恢復生產，對於能源的需求有增無減，也進一步推高能源的售價。

【香港經濟】本港最新失業率為4.1%低於預期 連續跌9個月 【下一頁】

新能源未能填補缺口

今次的能源問題反映了在石油、煤炭、天然氣價格上升的情況下，未有足夠的代取品可以填補當中的缺口，反映了對於能源轉型充滿了挑戰。即使美國政府現時仍有61%的發電來自化石原料 (煤、天然氣、石油等)、20%來自核能和20%來自可再生能源。由於新能源的投資需要涉及大量的投入和時間，但各國早已立下「硬準則」的情況下，這令新能源取代化石燃料並不可能在短期實現。

以香港為例，香港75%的發,電來自煤和天然氣，由於原材料上升，令到電費也上升。同時政府也在早已宣佈要在2035年前將可再生能源佔比提升到7.5%到10%，兩電也預訂在2040年前淘汰燃煤發電。因此可以預期，今次的加電費只是一個開端，因為預計兩電會加大投資於新能源，市民要為投資新能源而「埋單」。

同場加映: 【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳佳恩